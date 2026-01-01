Deploy Transmission in one click installation.
Lightweight BitTorrent client with a clean web interface for remote torrent management and headless VPS downloads.
Escolha um plano VPS para Transmission
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Transmission
Transmission is one of the most popular open-source BitTorrent clients, known for its minimal resource footprint and straightforward web interface. It runs headlessly on a VPS, allowing you to manage downloads remotely from any browser without running a desktop application.
Self-hosting Transmission on a VPS gives you continuous downloading power without keeping a personal machine running. It supports magnet links, DHT, peer exchange, bandwidth scheduling, blocklists, and RPC access for seamless integration with automation tools like Sonarr and Radarr for media management.
Transmission: principais recursos
Web remote interface
Manage torrents from any browser using the built-in web UI without needing a desktop client or SSH access.
Low resource usage
Transmission is optimized for minimal CPU and memory usage, making it ideal for always-on VPS operation.
Bandwidth scheduling
Set speed limits and active hours to control when and how fast torrents download relative to your other VPS workloads.
Sonarr & Radarr integration
Transmission's RPC API connects directly with automation tools like Sonarr and Radarr for hands-free media management.
Por que executar Transmission na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.