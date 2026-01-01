Implante Rotki com instalação em um clique.
Rastreador de portfólio de criptomoedas de código aberto que processa todos os dados localmente, mantendo suas informações financeiras completamente privadas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rotki
O Rotki é uma aplicação de código aberto para rastreamento de portfólio, análises e relatórios fiscais, construída em torno de um único princípio: seus dados financeiros nunca saem da sua máquina. Diferente dos rastreadores de portfólio centralizados que agregam ativos em exchanges e carteiras em seus servidores, o Rotki roda localmente e processa tudo no seu próprio VPS — sem contas, sem compartilhamento de dados, sem risco de violação.
Ele se conecta a Binance, Coinbase, Kraken e dezenas de outras exchanges via chaves de API somente leitura, rastreia carteiras de Ethereum e Bitcoin e monitora posições DeFi em protocolos como Aave e Uniswap. A auto-hospedagem oferece acesso persistente de qualquer dispositivo sem expor chaves de API sensíveis a terceiros.
Rotki: principais recursos
Processamento de Dados Local
Todos os dados do portfólio são processados no seu próprio servidor — nada é enviado para serviços externos, eliminando o risco de violações de dados financeiros.
Rastreamento Multi-Câmbio
Conecta-se a Binance, Coinbase, Kraken e muitas outras corretoras via chaves de API somente leitura para uma visualização unificada do portfólio.
Suporte para Protocolo DeFi
Detecta automaticamente posições em Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO e outros protocolos DeFi, incluindo rendimentos e recompensas.
Geração de Relatórios Fiscais
Gera relatórios detalhados de negociações, rendimentos e eventos tributáveis, formatados para contadores ou importação de software fiscal.
Monitoramento de Blockchain
Rastreia endereços Ethereum com todos os tokens ERC-20, endereços Bitcoin e posses de NFT com avaliação em tempo real.
Por que executar Rotki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.