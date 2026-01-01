O Rotki é uma aplicação de código aberto para rastreamento de portfólio, análises e relatórios fiscais, construída em torno de um único princípio: seus dados financeiros nunca saem da sua máquina. Diferente dos rastreadores de portfólio centralizados que agregam ativos em exchanges e carteiras em seus servidores, o Rotki roda localmente e processa tudo no seu próprio VPS — sem contas, sem compartilhamento de dados, sem risco de violação.

Ele se conecta a Binance, Coinbase, Kraken e dezenas de outras exchanges via chaves de API somente leitura, rastreia carteiras de Ethereum e Bitcoin e monitora posições DeFi em protocolos como Aave e Uniswap. A auto-hospedagem oferece acesso persistente de qualquer dispositivo sem expor chaves de API sensíveis a terceiros.