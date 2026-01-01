LibreDesk é uma plataforma de suporte ao cliente de código aberto que consolida conversas de e-mail, chat ao vivo e outros canais em um único espaço de trabalho para equipes. Desenvolvida para equipes de suporte de qualquer tamanho, ela cobre todo o ciclo de vida do suporte — do primeiro contato à resolução — com ferramentas para atribuição, priorização, rastreamento de SLA, respostas prontas e pesquisas de satisfação do cliente.

A auto-hospedagem do LibreDesk oferece à sua equipe total propriedade do histórico de conversas e dos dados do cliente, sem taxas por agente ou por ticket. Você controla a infraestrutura, as integrações e as políticas de retenção, conectando suas caixas de entrada de e-mail e widgets de chat diretamente, sem rotear dados por uma plataforma SaaS de terceiros.