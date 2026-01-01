Implante o LibreDesk com instalação de um clique.
Plataforma de suporte ao cliente omnichannel de código aberto com sistema de tickets, chat ao vivo, caixas de entrada de e-mail e gerenciamento de SLA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LibreDesk
LibreDesk é uma plataforma de suporte ao cliente de código aberto que consolida conversas de e-mail, chat ao vivo e outros canais em um único espaço de trabalho para equipes. Desenvolvida para equipes de suporte de qualquer tamanho, ela cobre todo o ciclo de vida do suporte — do primeiro contato à resolução — com ferramentas para atribuição, priorização, rastreamento de SLA, respostas prontas e pesquisas de satisfação do cliente.
A auto-hospedagem do LibreDesk oferece à sua equipe total propriedade do histórico de conversas e dos dados do cliente, sem taxas por agente ou por ticket. Você controla a infraestrutura, as integrações e as políticas de retenção, conectando suas caixas de entrada de e-mail e widgets de chat diretamente, sem rotear dados por uma plataforma SaaS de terceiros.
LibreDesk: principais recursos
Caixas de entrada omnichannel
Gerencie e-mail, chat ao vivo e conversas baseadas em API de uma caixa de entrada unificada para que os agentes nunca precisem alternar entre abas para responder.
Gerenciamento de SLA
Defina metas de tempo de resposta e resolução por caixa de entrada e receba alertas automáticos antes que os prazos sejam excedidos.
Regras de automação
Acionar atribuição automática, marcação, mudanças de prioridade e respostas com base nas condições da conversa e na disponibilidade do agente.
Respostas prontas
Salve e pesquise modelos de resposta reutilizáveis para que os agentes respondam de forma consistente a perguntas comuns em segundos.
Pesquisas CSAT
Envie pesquisas de satisfação pós-resolução automaticamente e acompanhe as pontuações por agente, equipe e caixa de entrada ao longo do tempo.
Por que executar LibreDesk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.