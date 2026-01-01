Plataforma de rastreamento GPS de código aberto que suporta mais de 200 protocolos para monitoramento em tempo real de frotas e ativos.
Escolha um plano VPS para Traccar
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Traccar
Traccar é um sistema de rastreamento GPS de código aberto abrangente que suporta mais de 200 protocolos de comunicação e funciona com praticamente qualquer dispositivo GPS no mercado. Organizações de todos os portes usam o Traccar para monitorar veículos, bens e pessoal em tempo real através de uma interface web intuitiva com mapas interativos, zonas de cerca geográfica, alertas de velocidade e relatórios detalhados de viagens.
Hospedar o Traccar em seu próprio VPS elimina taxas de licenciamento recorrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciais e mantém dados de localização sensíveis totalmente sob seu controle. Este modelo implanta o Traccar com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e de longo prazo do histórico de rastreamento, rotas e análises.
Traccar: principais recursos
Mais de 200 protocolos de dispositivos
Conecte praticamente qualquer rastreador GPS, dongle OBD ou aplicativo de smartphone com suporte integrado para mais de 200 protocolos de comunicação.
Rastreamento de mapa em tempo real
Monitore as posições dos dispositivos ao vivo no OpenStreetMap ou Google Maps interativos com atualizações automáticas e visualização de rotas.
Geocercamento e alertas
Defina zonas de cerca geográfica e receba notificações instantâneas para entrada, saída, violações de velocidade e eventos de movimento.
Relatórios de frota
Gerar relatórios abrangentes para viagens, paradas, distância, consumo de combustível e análise do comportamento do motorista.
Acesso para múltiplos usuários
Crie contas de usuário com compartilhamento de dispositivos baseado em permissões para equipes, departamentos ou clientes.
Integração de REST API
Integre dados de rastreamento com sistemas externos e painéis através de uma API REST bem documentada.
Por que executar Traccar na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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