Traccar é um sistema de rastreamento GPS de código aberto abrangente que suporta mais de 200 protocolos de comunicação e funciona com praticamente qualquer dispositivo GPS no mercado. Organizações de todos os portes usam o Traccar para monitorar veículos, bens e pessoal em tempo real através de uma interface web intuitiva com mapas interativos, zonas de cerca geográfica, alertas de velocidade e relatórios detalhados de viagens.

Hospedar o Traccar em seu próprio VPS elimina taxas de licenciamento recorrentes por dispositivo cobradas por plataformas comerciais e mantém dados de localização sensíveis totalmente sob seu controle. Este modelo implanta o Traccar com um banco de dados PostgreSQL para armazenamento confiável e de longo prazo do histórico de rastreamento, rotas e análises.