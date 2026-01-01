DbGate é um gerenciador de banco de dados de código aberto e multiplataforma que lida com MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e Amazon Redshift através de uma única interface baseada na web. Em vez de alternar entre ferramentas específicas de fornecedores, você se conecta a cada banco de dados de um único espaço de trabalho, executa consultas SQL ou NoSQL em várias abas, edita tabelas diretamente e compara esquemas entre ambientes.

Hospedar o DbGate em seu próprio VPS autogerenciado mantém as strings de conexão, consultas salvas e dados exportados inteiramente em sua infraestrutura, sem telemetria em nuvem ou licenciamento por usuário. A interface do navegador é acessível de qualquer dispositivo, tornando-a útil para inspeção de dados ad-hoc, administração diária e depuração colaborativa sem a necessidade de instalar um cliente de desktop em cada máquina de desenvolvedor.