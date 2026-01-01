Implante o DbGate com instalação em um clique.
Gerenciador de banco de dados multiplataforma de código aberto com suporte para MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis e muitos outros mecanismos SQL e NoSQL.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DbGate
DbGate é um gerenciador de banco de dados de código aberto e multiplataforma que lida com MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e Amazon Redshift através de uma única interface baseada na web. Em vez de alternar entre ferramentas específicas de fornecedores, você se conecta a cada banco de dados de um único espaço de trabalho, executa consultas SQL ou NoSQL em várias abas, edita tabelas diretamente e compara esquemas entre ambientes.
Hospedar o DbGate em seu próprio VPS autogerenciado mantém as strings de conexão, consultas salvas e dados exportados inteiramente em sua infraestrutura, sem telemetria em nuvem ou licenciamento por usuário. A interface do navegador é acessível de qualquer dispositivo, tornando-a útil para inspeção de dados ad-hoc, administração diária e depuração colaborativa sem a necessidade de instalar um cliente de desktop em cada máquina de desenvolvedor.
DbGate: principais recursos
SQL e NoSQL juntos
Conecte-se a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra e muito mais de um único espaço de trabalho sem precisar alternar entre clientes específicos de fornecedores.
Editor de consultas multi-abas
Execute consultas SQL ou MongoDB em várias abas com preenchimento automático, destaque de sintaxe e histórico persistente que sobrevive a reconexões e reinícios.
Editor visual de tabela
Navegue, filtre, classifique e edite linhas diretamente com uma grade semelhante a uma planilha, depois confirme as alterações através de um diff SQL gerado antes que elas atinjam o banco de dados.
Comparação e exportação de esquema
Compare esquemas entre dois bancos de dados, gere SQL de migração e exporte tabelas ou consultas para CSV, JSON, dumps SQL ou Excel diretamente do navegador.
Designer de diagrama ER
Visualize relacionamentos com um diagrama ER interativo, depois exporte o layout como SVG ou PNG para documentação e revisões de arquitetura.
Por que executar DbGate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.