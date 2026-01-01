GitBucket é uma plataforma Git de código aberto baseada em Scala que oferece uma experiência familiar no estilo GitHub em uma infraestrutura que você controla. Ele agrupa hospedagem de repositórios, solicitações de pull, problemas, wikis e um modelo de conta que espelha as convenções do GitHub, para que as equipes existentes o adotem sem a necessidade de retreinamento.

Executando na JVM com um banco de dados H2 incorporado pronto para uso, o GitBucket não precisa de serviços externos para começar e se expande através de plugins para autenticação LDAP, integrações CI e bancos de dados externos. A auto-hospedagem mantém o código-fonte, tokens de acesso e histórico de auditoria dentro do seu VPS em vez de um SaaS de terceiros.