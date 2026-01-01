Implante o GitBucket com instalação em um clique.
Plataforma Git de código aberto auto-hospedada com uma interface estilo GitHub, alimentada pela JVM.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GitBucket
GitBucket é uma plataforma Git de código aberto baseada em Scala que oferece uma experiência familiar no estilo GitHub em uma infraestrutura que você controla. Ele agrupa hospedagem de repositórios, solicitações de pull, problemas, wikis e um modelo de conta que espelha as convenções do GitHub, para que as equipes existentes o adotem sem a necessidade de retreinamento.
Executando na JVM com um banco de dados H2 incorporado pronto para uso, o GitBucket não precisa de serviços externos para começar e se expande através de plugins para autenticação LDAP, integrações CI e bancos de dados externos. A auto-hospedagem mantém o código-fonte, tokens de acesso e histórico de auditoria dentro do seu VPS em vez de um SaaS de terceiros.
GitBucket: principais recursos
Fluxo de trabalho estilo GitHub
Repositórios, pull requests, issues e marcos mapeiam diretamente para as convenções do GitHub para que os colaboradores permaneçam produtivos desde o primeiro dia.
Ecossistema de plugins
Plugins oficiais e da comunidade estendem o GitBucket com runners de CI, notificações, pesquisa de código e provedores de autenticação.
Acesso Git SSH e HTTPS
Desenvolvedores fazem push e pull através do Git padrão via HTTPS ou SSH em uma porta dedicada para ferramentas de cliente comuns.
Wiki e problemas integrados
Cada repositório acompanha uma wiki e um rastreador de problemas completo, mantendo a documentação e o trabalho do projeto ao lado do código.
Portabilidade baseada em JVM
A aplicação Scala single-WAR funciona onde a JVM estiver, tornando as atualizações e backups previsíveis em qualquer VPS.
Por que executar GitBucket na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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