Organizr é um painel de serviços auto-hospedados que substitui dezenas de favoritos do navegador por uma única interface baseada em abas. Em vez de alternar entre várias abas do navegador para gerenciar Sonarr, Radarr, Plex e outros serviços de homelab, o Organizr carrega todos eles como abas iFrame dentro de uma única página web — com contas de usuário, controles de acesso e restrições para convidados integrados.

Com suporte para autenticação Plex, Emby e LDAP, grupos de usuários ilimitados e integração Nginx auth_request, o Organizr vai além de uma simples página de links. Ele funciona como uma camada de acesso leve para toda a sua pilha auto-hospedada, permitindo que você conceda acesso a usuários ou convidados específicos apenas às abas que você escolher.