Implante o Organizr com instalação em um clique.
Organizador de serviços HTPC e homelab que carrega todas as suas abas auto-hospedadas em uma única interface web unificada.
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O que você pode criar com Organizr
Organizr é um painel de serviços auto-hospedados que substitui dezenas de favoritos do navegador por uma única interface baseada em abas. Em vez de alternar entre várias abas do navegador para gerenciar Sonarr, Radarr, Plex e outros serviços de homelab, o Organizr carrega todos eles como abas iFrame dentro de uma única página web — com contas de usuário, controles de acesso e restrições para convidados integrados.
Com suporte para autenticação Plex, Emby e LDAP, grupos de usuários ilimitados e integração Nginx auth_request, o Organizr vai além de uma simples página de links. Ele funciona como uma camada de acesso leve para toda a sua pilha auto-hospedada, permitindo que você conceda acesso a usuários ou convidados específicos apenas às abas que você escolher.
Organizr: principais recursos
Interface com Abas
Carregue qualquer serviço auto-hospedado como uma aba iFrame, dando a você uma página unificada para gerenciar todo o seu homelab sem precisar trocar de abas do navegador.
Grupos de Usuários e Controle de Acesso
Crie grupos de usuários ilimitados e controle quais abas cada grupo pode ver — incluindo acesso de convidado somente leitura para serviços compartilhados.
Suporte a Autenticação Múltipla
Autentique usuários com credenciais Plex, Emby, LDAP ou sFTP, além das contas locais do Organizr.
Integração de Autenticação Nginx
Use o Organizr como um provedor auth_request para Nginx, adicionando proteção de login estilo SSO a serviços que não possuem autenticação integrada.
Temas personalizáveis
O controle total da paleta de cores permite personalizar o Organizr para combinar com sua marca ou com sua estética escura/clara preferida.
Suporte Fail2ban
A integração nativa do Fail2ban protege seu login do Organizr contra ataques de força bruta com banimento automático de IP.
Por que executar Organizr na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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