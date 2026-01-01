PiGallery2 é uma galeria de fotos auto-hospedada de código aberto que pega um diretório de imagens no disco e o serve como uma galeria web rápida e moderna — sem pipeline de upload, sem banco de dados proprietário, sem dependência de SaaS. O layout do diretório que você já usa se torna a estrutura de álbum que os visitantes navegam, então funciona igualmente bem para arquivos de fotos pessoais, galerias de eventos, álbuns de férias em família e portfólios leves.

Auto-hospedar o PiGallery2 em seu próprio servidor VPS mantém fotos e metadados dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço público de fotos que extrai conteúdo de imagem para reconhecimento facial ou dados de treinamento. O backend Node.js é intencionalmente leve — foi projetado para rodar bem em um Raspberry Pi — então um pequeno plano de servidor VPS hospeda confortavelmente dezenas de milhares de imagens, enquanto ainda serve miniaturas rápidas e uma interface de usuário rica.