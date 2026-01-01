Implante o PiGallery2 em uma instalação com um clique.
Rápida galeria de fotos auto-hospedada baseada em diretórios que transforma uma pasta de imagens no disco em um álbum web elegante.
Escolha um plano VPS para PiGallery2
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PiGallery2
PiGallery2 é uma galeria de fotos auto-hospedada de código aberto que pega um diretório de imagens no disco e o serve como uma galeria web rápida e moderna — sem pipeline de upload, sem banco de dados proprietário, sem dependência de SaaS. O layout do diretório que você já usa se torna a estrutura de álbum que os visitantes navegam, então funciona igualmente bem para arquivos de fotos pessoais, galerias de eventos, álbuns de férias em família e portfólios leves.
Auto-hospedar o PiGallery2 em seu próprio servidor VPS mantém fotos e metadados dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um serviço público de fotos que extrai conteúdo de imagem para reconhecimento facial ou dados de treinamento. O backend Node.js é intencionalmente leve — foi projetado para rodar bem em um Raspberry Pi — então um pequeno plano de servidor VPS hospeda confortavelmente dezenas de milhares de imagens, enquanto ainda serve miniaturas rápidas e uma interface de usuário rica.
PiGallery2: principais recursos
Modelo com diretório em primeiro lugar
Sua estrutura de pastas existente se torna a hierarquia do álbum — adicione novas fotos via SCP, rsync ou uma ferramenta de sincronização e elas aparecerão na galeria automaticamente.
Miniaturas rápidas
O indexador em segundo plano gera miniaturas em vários tamanhos, armazenadas em cache no disco para que os visitantes tenham uma rolagem suave mesmo em carregamentos a frio.
EXIF e visualização do mapa
Lê metadados EXIF para alimentar páginas de informações por foto, visualizações de mapa com geotag e pesquisa por câmera, data ou tag.
Pesquisar e filtrar
Pesquise por intervalo de datas, localização, rostos, tags, classificações ou nome de arquivo sem indexadores externos — todos os metadados permanecem no banco de dados SQLite local.
Compartilhamento e privacidade
Gerar links compartilháveis por álbum com senhas opcionais e datas de expiração, ou restringir álbuns apenas a usuários autenticados.
Biblioteca somente leitura
O diretório de imagens está montado como somente leitura para que o servidor não possa acidentalmente modificar ou excluir fotos originais durante verificações ou geração de miniaturas.
Por que executar PiGallery2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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