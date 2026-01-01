Implante Coder com instalação em um clique.
Plataforma de código aberto para provisionamento de ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedados a partir de modelos Terraform em sua própria infraestrutura.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Coder
Coder é a plataforma de código aberto líder para ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedados, usada por organizações de engenharia para padronizar, proteger e escalar sua infraestrutura de desenvolvedores. Equipes de plataforma definem espaços de trabalho como modelos Terraform — especificando o IDE, dependências, alocação de recursos e acesso à rede — e os desenvolvedores criam ambientes consistentes e prontos para codificar em minutos, em vez de gastar dias na configuração local.
Auto-hospedar o Coder no seu VPS significa que o código-fonte e as credenciais nunca saem da sua infraestrutura, atendendo a rigorosos requisitos de segurança e conformidade. A integração do socket Docker permite que o Coder provisione espaços de trabalho baseados em contêineres diretamente no host, dando a cada desenvolvedor ambientes isolados apoiados pelo poder de computação do seu VPS, enquanto você mantém o controle centralizado sobre recursos, logs de auditoria e políticas de acesso.
Coder: principais recursos
Modelos de espaço de trabalho Terraform
Defina ambientes de desenvolvimento reproduzíveis como código e provisione espaços de trabalho consistentes para cada desenvolvedor com um clique.
Qualquer IDE suportada
Desenvolvedores se conectam usando VS Code, JetBrains ou editores baseados em navegador via SSH sem alterar seu fluxo de trabalho preferido.
Início automático e parada automática
Workspaces iniciam automaticamente no acesso e param em um cronograma, reduzindo o consumo de recursos ociosos e os custos de infraestrutura.
SSO e logs de auditoria
Integre com OIDC, GitHub, ou provedores de identidade corporativos e mantenha registros de auditoria completos para segurança e conformidade.
Cotas de recursos
Defina limites de CPU e memória por usuário para evitar que workspaces descontrolados consumam todos os recursos VPS disponíveis.
Por que executar Coder na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.