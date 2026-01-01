Coder é a plataforma de código aberto líder para ambientes de desenvolvimento em nuvem auto-hospedados, usada por organizações de engenharia para padronizar, proteger e escalar sua infraestrutura de desenvolvedores. Equipes de plataforma definem espaços de trabalho como modelos Terraform — especificando o IDE, dependências, alocação de recursos e acesso à rede — e os desenvolvedores criam ambientes consistentes e prontos para codificar em minutos, em vez de gastar dias na configuração local.

Auto-hospedar o Coder no seu VPS significa que o código-fonte e as credenciais nunca saem da sua infraestrutura, atendendo a rigorosos requisitos de segurança e conformidade. A integração do socket Docker permite que o Coder provisione espaços de trabalho baseados em contêineres diretamente no host, dando a cada desenvolvedor ambientes isolados apoiados pelo poder de computação do seu VPS, enquanto você mantém o controle centralizado sobre recursos, logs de auditoria e políticas de acesso.