Readur é uma plataforma de gerenciamento de documentos que utiliza a tecnologia OCR para transformar documentos em papel, arquivos digitalizados e imagens em arquivos digitais pesquisáveis. Ele aceita PDFs, imagens e arquivos do Office via upload de arrastar e soltar ou uma pasta de monitoramento automática, extrai texto sem alterar os arquivos originais e indexa tudo no PostgreSQL para uma pesquisa de texto completo rápida.

Hospedar o Readur por conta própria mantém documentos sensíveis — registros legais, prontuários médicos, recibos financeiros — sob seu controle exclusivo, sem fazer upload para serviços OCR de terceiros que podem reter cópias ou compartilhar conteúdo. A autenticação baseada em token e as configurações OCR configuráveis oferecem controle granular sobre a concorrência de processamento, detecção de idioma e restrições de tipo de arquivo.