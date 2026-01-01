Implante Readur com um clique.
Sistema de gerenciamento de documentos que usa OCR para transformar arquivos e imagens digitalizados em arquivos totalmente pesquisáveis.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Readur
Readur é uma plataforma de gerenciamento de documentos que utiliza a tecnologia OCR para transformar documentos em papel, arquivos digitalizados e imagens em arquivos digitais pesquisáveis. Ele aceita PDFs, imagens e arquivos do Office via upload de arrastar e soltar ou uma pasta de monitoramento automática, extrai texto sem alterar os arquivos originais e indexa tudo no PostgreSQL para uma pesquisa de texto completo rápida.
Hospedar o Readur por conta própria mantém documentos sensíveis — registros legais, prontuários médicos, recibos financeiros — sob seu controle exclusivo, sem fazer upload para serviços OCR de terceiros que podem reter cópias ou compartilhar conteúdo. A autenticação baseada em token e as configurações OCR configuráveis oferecem controle granular sobre a concorrência de processamento, detecção de idioma e restrições de tipo de arquivo.
Readur: principais recursos
Extração de Texto OCR
Extrai texto automaticamente de PDFs e imagens digitalizadas para que cada documento se torne pesquisável sem transcrição manual.
Automação de Pasta Monitorada
Solte os arquivos em uma pasta monitorada e o Readur os processa e indexa automaticamente, eliminando etapas repetitivas de upload para ingestão em massa.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa de texto completo com PostgreSQL retorna documentos relevantes instantaneamente em todo o seu arquivo, com filtragem e classificação integradas.
Processamento Não Destrutivo
Os arquivos originais são preservados exatamente como carregados — o texto OCR é armazenado separadamente para que os documentos de origem permaneçam idênticos bit a bit.
Suporte a Múltiplos Formatos
Gerencia PDFs, formatos de imagem comuns, texto simples, RTF e documentos do Office em um único arquivo unificado, sem fluxos de trabalho específicos de formato.
Por que executar Readur na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.