Implante Tianji com instalação em um clique.
Central de insights tudo-em-um de código aberto que combina análises de sites, monitoramento de uptime e monitoramento de status do servidor em um único painel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tianji
Tianji é um hub de insights tudo-em-um de código aberto que reúne análise de sites, monitoramento de uptime e rastreamento de status de servidor em uma única interface. Em vez de gerenciar ferramentas separadas para cada preocupação, o Tianji permite que você rastreie métricas de visitantes, monitore se seus serviços estão acessíveis e relate a saúde dos seus servidores — tudo a partir de um único painel com um sistema de notificação unificado.
Desenvolvido para equipes e operadores individuais, o Tianji suporta acesso multiusuário com permissões baseadas em função e restringe novos registros por padrão, para que apenas usuários convidados possam participar. Uma OpenAPI integrada fornece acesso programático a todos os dados. A auto-hospedagem mantém seus dados de análise e monitoramento em sua própria infraestrutura, longe de plataformas de terceiros.
Tianji: principais recursos
Analytics do site
Acompanhe as visualizações de página, visitantes únicos, fontes de referência e parâmetros UTM sem depender do Google Analytics ou enviar dados a terceiros.
Monitoramento de Uptime
Monitore continuamente se seus sites e APIs estão acessíveis e seja alertado imediatamente quando um serviço cair.
Monitoramento do status do servidor
Instale o reporter leve do Tianji em qualquer servidor para transmitir métricas de CPU, memória, disco e rede de volta ao seu painel.
Notificações inteligentes
Encaminhe alertas de inatividade e problemas no servidor para Telegram, Slack, e-mail, webhooks e outros canais a partir de uma única configuração.
Acesso OpenAPI
Uma API REST totalmente documentada permite que você consulte dados de análise e monitoramento programaticamente para painéis personalizados ou integrações.
Por que executar Tianji na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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