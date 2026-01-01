Tianji é um hub de insights tudo-em-um de código aberto que reúne análise de sites, monitoramento de uptime e rastreamento de status de servidor em uma única interface. Em vez de gerenciar ferramentas separadas para cada preocupação, o Tianji permite que você rastreie métricas de visitantes, monitore se seus serviços estão acessíveis e relate a saúde dos seus servidores — tudo a partir de um único painel com um sistema de notificação unificado.

Desenvolvido para equipes e operadores individuais, o Tianji suporta acesso multiusuário com permissões baseadas em função e restringe novos registros por padrão, para que apenas usuários convidados possam participar. Uma OpenAPI integrada fornece acesso programático a todos os dados. A auto-hospedagem mantém seus dados de análise e monitoramento em sua própria infraestrutura, longe de plataformas de terceiros.