Implante o iTop com um clique de instalação.
Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gerenciar serviços de TI, infraestrutura e fluxos de trabalho de suporte.
Escolha um plano VPS para iTop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com iTop
O iTop (IT Operations Portal) é uma plataforma de Gerenciamento de Serviços de TI totalmente de código aberto, baseada na web e construída com base nas melhores práticas ITIL. Ela combina um poderoso Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração com módulos de helpdesk, gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças e serviços — tudo em uma única aplicação auto-hospedada.
Ao contrário das ferramentas ITSM SaaS que cobram por agente, auto-hospedar o iTop em seu próprio VPS dá à sua equipe de TI controle total sobre seus dados, personalização e integrações. Você pode estender o iTop através de Add-ons do iTop Hub para adaptá-lo aos seus fluxos de trabalho operacionais específicos.
iTop: principais recursos
CMDB integrado
Rastreie todos os ativos de TI e seus relacionamentos em um banco de dados totalmente personalizável com análise de impacto gráfica.
Incidente e Suporte
Gerencie tickets de suporte com rastreamento de SLA, notificações de usuário e trilha de auditoria completa de cada ação realizada.
Gestão de mudanças
Planeje e aprove mudanças com fluxos de trabalho estruturados que mantêm seu ambiente de TI estável e rastreável.
Catálogo de serviços
Defina e gerencie ofertas de serviço, contratos e metas de SLA em toda a sua organização de TI.
Extensível via complementos
Expanda o iTop com extensões comunitárias e comerciais do iTop Hub sem modificar o código principal.
Por que executar iTop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.