O iTop (IT Operations Portal) é uma plataforma de Gerenciamento de Serviços de TI totalmente de código aberto, baseada na web e construída com base nas melhores práticas ITIL. Ela combina um poderoso Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração com módulos de helpdesk, gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças e serviços — tudo em uma única aplicação auto-hospedada.

Ao contrário das ferramentas ITSM SaaS que cobram por agente, auto-hospedar o iTop em seu próprio VPS dá à sua equipe de TI controle total sobre seus dados, personalização e integrações. Você pode estender o iTop através de Add-ons do iTop Hub para adaptá-lo aos seus fluxos de trabalho operacionais específicos.