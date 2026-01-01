Implante o Pgweb com instalação em um clique.
Navegador PostgreSQL leve e baseado na web, com zero dependências, para exploração instantânea de banco de dados a partir de qualquer navegador moderno.
Escolha um plano VPS para Pgweb
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pgweb
Pgweb é um navegador de banco de dados PostgreSQL moderno e multiplataforma, construído com Go e distribuído como um único binário com zero dependências externas. Ele fornece uma interface web limpa para navegar por esquemas, executar consultas SQL personalizadas e exportar dados — sem a complexidade das suítes tradicionais de gerenciamento de banco de dados.
Implantar o Pgweb em seu VPS dá à sua equipe inteira um navegador de banco de dados centralizado e sempre acessível, protegido por autenticação básica HTTP. Ele é executado junto com suas instâncias PostgreSQL em uma rede privada, fornecendo acesso seguro a consultas ad-hoc sem expor credenciais de banco de dados brutas aos desenvolvedores.
Pgweb: principais recursos
Zero Dependências
A implantação binária única significa que você pode começar a navegar em bancos de dados PostgreSQL em segundos, sem bibliotecas de tempo de execução ou pacotes de sistema necessários.
Suporte a Múltiplas Sessões
Conecte-se e alterne entre vários bancos de dados PostgreSQL simultaneamente, facilitando a comparação de dados entre ambientes.
Exportação de Dados
Exporte tabelas e resultados de consultas diretamente para CSV, JSON ou XML para análise em planilhas e ferramentas de business intelligence.
Conexões de Túnel SSH
Conecte-se com segurança a bancos de dados remotos através de túneis SSH sem expor portas PostgreSQL publicamente ou modificar regras de firewall.
Histórico de Consultas
Rastreia automaticamente instruções executadas anteriormente para que você possa recuperar e reutilizar rapidamente consultas complexas sem precisar digitá-las novamente.
Por que executar Pgweb na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.