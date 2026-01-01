Pgweb é um navegador de banco de dados PostgreSQL moderno e multiplataforma, construído com Go e distribuído como um único binário com zero dependências externas. Ele fornece uma interface web limpa para navegar por esquemas, executar consultas SQL personalizadas e exportar dados — sem a complexidade das suítes tradicionais de gerenciamento de banco de dados.

Implantar o Pgweb em seu VPS dá à sua equipe inteira um navegador de banco de dados centralizado e sempre acessível, protegido por autenticação básica HTTP. Ele é executado junto com suas instâncias PostgreSQL em uma rede privada, fornecendo acesso seguro a consultas ad-hoc sem expor credenciais de banco de dados brutas aos desenvolvedores.