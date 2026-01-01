phpBB é a plataforma de fórum de código aberto mais utilizada na web, impulsionando centenas de milhares de comunidades por mais de duas décadas. Construído em PHP com foco em estruturas tradicionais de categorias e subfóruns, ele oferece aos moderadores controle granular sobre permissões, grupos de usuários e o fluxo de discussão, sem depender de serviços de nuvem ou licenciamento por assento.

Auto-hospedar o phpBB em seu próprio VPS mantém cada postagem, conta de usuário e anexo sob seu controle, com acesso total ao banco de dados, ao sistema de arquivos e aos milhares de extensões e estilos gratuitos mantidos pela comunidade phpBB.