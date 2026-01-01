Implante phpBB com instalação em um clique.
Clássico fórum de discussão PHP de código aberto para construir fóruns de discussão estruturados e comunidades online.
Escolha um plano VPS para phpBB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com phpBB
phpBB é a plataforma de fórum de código aberto mais utilizada na web, impulsionando centenas de milhares de comunidades por mais de duas décadas. Construído em PHP com foco em estruturas tradicionais de categorias e subfóruns, ele oferece aos moderadores controle granular sobre permissões, grupos de usuários e o fluxo de discussão, sem depender de serviços de nuvem ou licenciamento por assento.
Auto-hospedar o phpBB em seu próprio VPS mantém cada postagem, conta de usuário e anexo sob seu controle, com acesso total ao banco de dados, ao sistema de arquivos e aos milhares de extensões e estilos gratuitos mantidos pela comunidade phpBB.
phpBB: principais recursos
Permissões granulares
Configure os direitos de leitura, postagem e moderação por fórum, grupo de usuários ou conta individual para um controle detalhado da comunidade.
Ecossistema de extensões
Milhares de extensões gratuitas da comunidade adicionam ferramentas de SEO, anti-spam, login social e muito mais sem tocar no código principal.
Estilos e temas personalizados
Troque o estilo prosilver padrão por temas da comunidade ou crie um visual personalizado usando o sistema de template baseado em Twig do phpBB.
Ferramentas de moderação integradas
Advertir, banir, bloquear, dividir e mesclar tópicos com um painel de controle de moderador dedicado e registro de auditoria detalhado.
Suporte multilíngue
Mais de 60 pacotes de idiomas oficiais permitem que você gerencie fóruns no seu idioma nativo ou hospede comunidades multilíngues.
BBCode e anexos
Formatação clássica de BBCode, além de anexos de arquivos e imagens, mantêm as postagens familiares para usuários de fóruns de longa data.
Por que executar phpBB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.