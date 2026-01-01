Implante Suwayomi com instalação de um clique.
Servidor de mangás e quadrinhos auto-hospedado que traz centenas de fontes do Tachiyomi para qualquer navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Suwayomi
Suwayomi-Server é um servidor de leitura de mangás e quadrinhos auto-hospedado — uma reescrita para desktop do popular aplicativo Android Tachiyomi. Ele se conecta a centenas de fontes de mangá através do mesmo ecossistema de extensões do Tachiyomi, dando a você acesso a uma vasta biblioteca de títulos a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Ao contrário dos serviços de mangá baseados em nuvem com catálogos limitados e paywalls de assinatura, o Suwayomi funciona inteiramente no seu próprio servidor, sem taxas contínuas.
Todo o histórico de leitura, dados da biblioteca e downloads são armazenados localmente. O Suwayomi oferece suporte a atualizações automáticas da biblioteca, downloads de capítulos no formato CBZ, suporte a catálogo OPDS para aplicativos de e-reader dedicados e uma experiência de leitura personalizável — tornando-o uma plataforma auto-hospedada completa para entusiastas de mangás e quadrinhos.
Suwayomi: principais recursos
Centenas de fontes
Conecte-se a centenas de fontes de mangás e quadrinhos usando o ecossistema de extensões do Tachiyomi, abrangendo sites em dezenas de idiomas e gêneros.
Atualizações automáticas da biblioteca
Downloads de capítulos offline
Baixe capítulos para leitura offline, opcionalmente salvos como arquivos CBZ compatíveis com qualquer aplicativo leitor de quadrinhos.
Suporte a catálogo OPDS
O catálogo OPDS integrado permite que aplicativos de e-reader como KOReader e Panels se conectem diretamente à sua biblioteca Suwayomi para leitura em dispositivos dedicados.
Leitor baseado no navegador
Leia mangá diretamente no navegador com um leitor completo, com suporte a layouts personalizados, modos de exibição de página e configurações de direção de leitura.
Por que executar Suwayomi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.