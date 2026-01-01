Suwayomi-Server é um servidor de leitura de mangás e quadrinhos auto-hospedado — uma reescrita para desktop do popular aplicativo Android Tachiyomi. Ele se conecta a centenas de fontes de mangá através do mesmo ecossistema de extensões do Tachiyomi, dando a você acesso a uma vasta biblioteca de títulos a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Ao contrário dos serviços de mangá baseados em nuvem com catálogos limitados e paywalls de assinatura, o Suwayomi funciona inteiramente no seu próprio servidor, sem taxas contínuas.

Todo o histórico de leitura, dados da biblioteca e downloads são armazenados localmente. O Suwayomi oferece suporte a atualizações automáticas da biblioteca, downloads de capítulos no formato CBZ, suporte a catálogo OPDS para aplicativos de e-reader dedicados e uma experiência de leitura personalizável — tornando-o uma plataforma auto-hospedada completa para entusiastas de mangás e quadrinhos.