Implante o Flowise com um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar fluxos de orquestração de LLM e agentes de IA com uma interface visual de arrastar e soltar.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Flowise
Flowise é uma plataforma low-code de código aberto que torna a criação de aplicativos de IA sofisticados acessível a desenvolvedores e equipes sem a necessidade de codificação extensa. Sua interface visual de arrastar e soltar permite conectar modelos de linguagem, bancos de dados vetoriais, sistemas de memória e ferramentas externas em fluxos de trabalho coesos. O Flowise oferece suporte a modelos da OpenAI, Anthropic, Google e de código aberto, tornando-o flexível para diversos casos de uso de IA, desde chatbots até aplicações RAG e agentes autônomos.
Hospedar o Flowise em seu próprio VPS oferece a você controle total sobre seus fluxos de trabalho de IA, dados de conversação e bases de conhecimento integradas. Você pode se conectar a bancos de dados internos e APIs que plataformas em nuvem não conseguem acessar, e configurar recursos especificamente para suas cargas de trabalho de LLM, sem se preocupar com preços por chamada de API ou com a privacidade dos dados.
Flowise: principais recursos
Criador de Fluxo Visual
Interface de arrastar e soltar para montar pipelines de IA complexos a partir de nós pré-construídos, sem escrever código de orquestração.
Suporte RAG
Recursos de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) integrados com integração de banco de dados vetorial para construir aplicações de IA baseadas em conhecimento.
Suporte a múltiplos LLMs
Conecte-se a OpenAI, Anthropic, Google, Cohere e modelos de código aberto locais a partir de uma única interface unificada.
Frameworks de Agente
Crie agentes de IA autônomos que usam ferramentas, raciocinam através de tarefas de várias etapas e mantêm memória conversacional entre sessões.
Integração de API
Exponha qualquer fluxo como um endpoint de API para incorporar recursos de IA diretamente em seus aplicativos e fluxos de trabalho existentes.
Por que executar Flowise na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.