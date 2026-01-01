Flowise é uma plataforma low-code de código aberto que torna a criação de aplicativos de IA sofisticados acessível a desenvolvedores e equipes sem a necessidade de codificação extensa. Sua interface visual de arrastar e soltar permite conectar modelos de linguagem, bancos de dados vetoriais, sistemas de memória e ferramentas externas em fluxos de trabalho coesos. O Flowise oferece suporte a modelos da OpenAI, Anthropic, Google e de código aberto, tornando-o flexível para diversos casos de uso de IA, desde chatbots até aplicações RAG e agentes autônomos.

Hospedar o Flowise em seu próprio VPS oferece a você controle total sobre seus fluxos de trabalho de IA, dados de conversação e bases de conhecimento integradas. Você pode se conectar a bancos de dados internos e APIs que plataformas em nuvem não conseguem acessar, e configurar recursos especificamente para suas cargas de trabalho de LLM, sem se preocupar com preços por chamada de API ou com a privacidade dos dados.