Implante o Grocy com um clique.
Aplicativo auto-hospedado de gestão doméstica e de compras para monitorar estoque de alimentos, datas de validade e listas de compras.
Escolha um plano VPS para Grocy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grocy
Grocy é um sistema de gerenciamento doméstico baseado na web, construído em torno do inventário de alimentos. Ele rastreia o que você tem, quando expira e quanto você consome, então usa esses dados para gerar listas de compras precisas, evitar desperdício e ajudar você a planejar receitas com ingredientes que já estão na despensa.
Hospedar por conta própria no seu VPS significa que os dados do seu inventário doméstico permanecem privados, acessível de qualquer dispositivo familiar, seja em casa ou na loja, e nunca vinculado a uma assinatura ou desativado por um fornecedor. A pilha leve de PHP e SQLite funciona confortavelmente ao lado de outros serviços, mesmo em um VPS modesto.
Grocy: principais recursos
Monitoramento da Data de Validade
Registre as datas de compra e validade para cada produto para que o Grocy possa alertar você antes que os itens estraguem, reduzindo o desperdício de alimentos em toda a casa.
Listas de Compras Inteligentes
Listas de compras são geradas automaticamente a partir dos requisitos da receita e dos limites mínimos de estoque, assim você só compra o que você realmente precisa.
Leitura de Código de Barras
Escaneie códigos de barras de produtos de qualquer navegador móvel para pesquisar e registrar itens instantaneamente, sem digitar nomes de produtos ou quantidades manualmente.
Gerenciamento de Receitas
Armazene receitas com quantidades de ingredientes e deixe o Grocy verificar seu estoque atual antes de adicionar exatamente o que está faltando à lista de compras.
Integração de Automação Residencial
Uma API REST completa permite integrações com Home Assistant, aplicativos de leitura de código de barras e outras ferramentas auto-hospedadas para um fluxo de trabalho doméstico totalmente automatizado.
Por que executar Grocy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.