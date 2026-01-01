Grocy é um sistema de gerenciamento doméstico baseado na web, construído em torno do inventário de alimentos. Ele rastreia o que você tem, quando expira e quanto você consome, então usa esses dados para gerar listas de compras precisas, evitar desperdício e ajudar você a planejar receitas com ingredientes que já estão na despensa.

Hospedar por conta própria no seu VPS significa que os dados do seu inventário doméstico permanecem privados, acessível de qualquer dispositivo familiar, seja em casa ou na loja, e nunca vinculado a uma assinatura ou desativado por um fornecedor. A pilha leve de PHP e SQLite funciona confortavelmente ao lado de outros serviços, mesmo em um VPS modesto.