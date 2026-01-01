Implante o Zulip com um clique.
Plataforma de chat para equipes de código aberto com tópicos organizados, construída para comunicação de equipe focada e assíncrona.
Escolha um plano VPS para Zulip
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zulip
Zulip é uma poderosa plataforma de chat em equipe de código aberto que organiza cada conversa em tópicos dentro de canais, tornando-a fundamentalmente diferente de ferramentas de canal plano. Em vez de um fluxo indiferenciado de mensagens, cada conversa pertence a um tópico nomeado — permitindo que os membros da equipe se atualizem seletivamente, respondam assincronamente e encontrem decisões passadas sem rolagem infinita.
Hospedar o Zulip em seu próprio VPS oferece à sua equipe controle total sobre os dados de comunicação, histórico de mensagens e integrações. O Zulip suporta mais de 100 integrações com ferramentas de desenvolvimento e produtividade, e oferece aplicativos nativos para celular e desktop para todas as principais plataformas.
Zulip: principais recursos
Encadeamento de tópicos
Cada mensagem pertence a um tópico nomeado dentro de um canal, mantendo as conversas organizadas e fáceis de seguir, mesmo em equipes com alto volume.
Poderosa busca em texto completo
Pesquise em todo o histórico de mensagens, incluindo arquivos e links, para encontrar instantaneamente qualquer conversa ou decisão anterior.
100+ integrações
Integrações nativas com GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry e muito mais trazem contexto diretamente para os canais da sua equipe.
Aplicativos nativos
Aplicativos móveis para iOS e Android, além de aplicativos para desktop para Windows, macOS e Linux, mantêm sua equipe conectada em todos os dispositivos.
Fluxo de trabalho orientado por teclado
Atalhos de teclado abrangentes e uma interface sem distrações permitem que usuários avançados naveguem e respondam a mensagens totalmente sem o mouse.
Por que executar Zulip na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.