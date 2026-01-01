DOMjudge é um sistema de juiz automatizado de código aberto e maduro para a realização de concursos de programação no estilo ICPC. Ele impulsiona eventos regionais e finais mundiais do ICPC, cursos de programação universitários e competições online, fornecendo uma interface web para os competidores enviarem soluções e para juízes e administradores gerenciarem problemas, linguagens, equipes e placares ao vivo.

Hospedar o DOMjudge em seu próprio Servidor VPS mantém cada envio, caso de teste e resultado de julgamento em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por competidor e sem limites de upload impostos por um serviço hospedado. O servidor é totalmente funcional por si só para configurar concursos, problemas e equipes, enquanto o julgamento de linguagens compiladas é realizado por workers judgehost separados e isolados que você pode anexar posteriormente.