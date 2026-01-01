Implante o DOMjudge com um clique.
Juiz automatizado de concursos de programação de código aberto usado para competições no estilo ICPC com submissões, placares e gerenciamento de equipes.
Escolha um plano VPS para DOMjudge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DOMjudge
DOMjudge é um sistema de juiz automatizado de código aberto e maduro para a realização de concursos de programação no estilo ICPC. Ele impulsiona eventos regionais e finais mundiais do ICPC, cursos de programação universitários e competições online, fornecendo uma interface web para os competidores enviarem soluções e para juízes e administradores gerenciarem problemas, linguagens, equipes e placares ao vivo.
Hospedar o DOMjudge em seu próprio Servidor VPS mantém cada envio, caso de teste e resultado de julgamento em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por competidor e sem limites de upload impostos por um serviço hospedado. O servidor é totalmente funcional por si só para configurar concursos, problemas e equipes, enquanto o julgamento de linguagens compiladas é realizado por workers judgehost separados e isolados que você pode anexar posteriormente.
DOMjudge: principais recursos
Julgamento no estilo ICPC
Implementa as regras usadas pelo ICPC International Collegiate Programming Contest, incluindo tempo de penalidade, congelamento do placar e categorias de veredito como Resposta Incorreta, Limite de Tempo e Erro de Execução.
Placares ao vivo
Placares públicos e do júri atualizam em tempo real à medida que as submissões chegam, com congelamento configurável perto do final do concurso para finais dramáticos.
Gerenciamento de equipe e concurso
Interface web de administração para gerenciar concursos, equipes, usuários, afiliações, problemas, idiomas e esclarecimentos em múltiplos eventos paralelos.
Judgehosts em sandbox
Trabalhadores judgehost implantáveis separadamente compilam e executam submissões em sandboxes isolados baseados em cgroup com limites rigorosos de CPU, memória e disco.
REST API e CLP
Uma API REST documentada, além da integração com a especificação da API do Contest, permite que você conecte placares externos, ferramentas de resolução e o ecossistema de ferramentas ICPC.
Suporte multilíngue
Vem com suporte de avaliação para C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go e muitas outras linguagens, com configuração completa de compilação e execução por linguagem.
Por que executar DOMjudge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.