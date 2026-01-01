O Redis Commander é uma interface web leve e de código aberto para gerenciar bancos de dados Redis. Ele oferece um navegador em estilo de árvore para navegar por keyspaces, editores inline para strings, hashes, listas, conjuntos e conjuntos ordenados, e um console de comando integrado para executar comandos Redis arbitrários. As estatísticas do servidor — uso de memória, clientes conectados, taxas de acerto — são visíveis rapidamente no painel.

Esta implantação agrupa o Redis Commander com uma instância do Redis 7, assim você tem um armazenamento de chave-valor totalmente funcional e sua interface de gerenciamento em uma única pilha. A autenticação básica HTTP protege a interface web contra acesso não autorizado, e a instância do Redis é protegida com uma senha gerada para que não seja exposta sem credenciais.