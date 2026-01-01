Implante Redis Commander com instalação em um clique.
UI de gerenciamento de Redis baseada na web para navegar por chaves, editar valores e monitorar um banco de dados Redis de qualquer navegador.
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O que você pode criar com Redis Commander
O Redis Commander é uma interface web leve e de código aberto para gerenciar bancos de dados Redis. Ele oferece um navegador em estilo de árvore para navegar por keyspaces, editores inline para strings, hashes, listas, conjuntos e conjuntos ordenados, e um console de comando integrado para executar comandos Redis arbitrários. As estatísticas do servidor — uso de memória, clientes conectados, taxas de acerto — são visíveis rapidamente no painel.
Esta implantação agrupa o Redis Commander com uma instância do Redis 7, assim você tem um armazenamento de chave-valor totalmente funcional e sua interface de gerenciamento em uma única pilha. A autenticação básica HTTP protege a interface web contra acesso não autorizado, e a instância do Redis é protegida com uma senha gerada para que não seja exposta sem credenciais.
Redis Commander: principais recursos
Chave Navegador
Navegue por todo o seu keyspace Redis em uma visualização em árvore, pesquise por padrão e inspecione ou edite qualquer valor diretamente no navegador sem escrever comandos Redis.
Todos os Tipos de Dados
Visualize e edite strings, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados e streams com editores cientes do tipo que exibem dados em um formato estruturado e legível.
Console de Comando
Execute comandos Redis arbitrários a partir do console integrado e veja a resposta imediatamente — útil para depuração, administração e operações de dados pontuais.
Estatísticas do Servidor
O painel mostra métricas do servidor Redis em tempo real, incluindo consumo de memória, taxas de acerto/erro do keyspace, clientes conectados e Uptime em um relance.
Autenticação Básica HTTP
A interface web é protegida por autenticação de nome de usuário e senha, impedindo o acesso não autorizado aos seus dados Redis através da interface do navegador.
Por que executar Redis Commander na Hostinger?
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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