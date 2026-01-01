Implante o Miniflux com instalação em um clique.
Leitor RSS minimalista de código aberto construído em Go para consumo rápido e sem distrações de feeds.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Miniflux
Miniflux é um leitor de feeds RSS minimalista e opinativo, projetado em torno de um princípio: sair do caminho e deixar você ler. Construído em Go e suportado por PostgreSQL, ele lida com feeds RSS, Atom, RDF e JSON através de uma interface limpa e controlada por teclado, sem inchaço ou complexidade desnecessária. Com mais de 7.000 estrelas no GitHub, ele conquistou um público fiel entre desenvolvedores e usuários preocupados com a privacidade que desejam velocidade sem bagunça.
Auto-hospedar o Miniflux mantém sua lista de assinaturas e hábitos de leitura totalmente privados. Não há rastreadores de terceiros, nenhum perfil comportamental e nenhum serviço que possa ser desativado ou ter acesso pago. Você é o proprietário dos seus feeds, seus artigos e seu histórico de leitura.
Miniflux: principais recursos
Raspagem de Texto Completo
Busca artigos completos de feeds que publicam apenas resumos, para que você sempre leia o conteúdo completo sem sair da interface.
Navegação por Teclado
Atalhos de teclado abrangentes permitem navegar por feeds, marcar artigos como lidos e abrir links sem tocar no mouse.
Integrações para ler mais tarde
Envia artigos para Pocket, Wallabag, Instapaper e Pinboard com uma única ação para leitura offline posterior.
API de Cliente de Terceiros
APIs compatíveis com Fever e Google Reader permitem que aplicativos móveis populares como Reeder e NetNewsWire se conectem à sua instância auto-hospedada.
Suporte a vários usuários
Cada usuário tem sua própria lista de feeds independente, estado de leitura e configurações em uma única instância de servidor compartilhado.
Por que executar Miniflux na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web