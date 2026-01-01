Miniflux é um leitor de feeds RSS minimalista e opinativo, projetado em torno de um princípio: sair do caminho e deixar você ler. Construído em Go e suportado por PostgreSQL, ele lida com feeds RSS, Atom, RDF e JSON através de uma interface limpa e controlada por teclado, sem inchaço ou complexidade desnecessária. Com mais de 7.000 estrelas no GitHub, ele conquistou um público fiel entre desenvolvedores e usuários preocupados com a privacidade que desejam velocidade sem bagunça.

Auto-hospedar o Miniflux mantém sua lista de assinaturas e hábitos de leitura totalmente privados. Não há rastreadores de terceiros, nenhum perfil comportamental e nenhum serviço que possa ser desativado ou ter acesso pago. Você é o proprietário dos seus feeds, seus artigos e seu histórico de leitura.