Implante Vane com um clique.
Mecanismo de respostas com IA focado em privacidade que fornece respostas citadas usando LLMs locais ou provedores em nuvem no seu próprio hardware.
Escolha um plano VPS para Vane
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vane
Vane é um motor de respostas de código aberto alimentado por IA que roda inteiramente em uma infraestrutura que você controla. Ele combina um backend de metapesquisa baseado em SearXNG com sua escolha de modelo de linguagem grande — modelos Ollama locais ou provedores de nuvem como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e Groq — para sintetizar respostas precisas apoiadas por fontes web citadas.
Hospedar o Vane por conta própria mantém cada consulta de pesquisa e upload de documento em seu VPS. Não há registro de consultas por terceiros, nenhuma assinatura por usuário e nenhuma classificação opaca — você escolhe as fontes de pesquisa, o modelo e o nível de privacidade que se adapta à sua forma de pesquisar.
Vane: principais recursos
Respostas de IA citadas
Cada resposta remete às fontes subjacentes, permitindo que você verifique as afirmações e se aprofunde sem confiar cegamente no conteúdo gerado.
LLMs locais e em nuvem
Execute modelos de código aberto localmente através do Ollama, ou conecte OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Groq a partir da mesma interface web.
SearXNG Empacotado
Vem com uma instância de metapesquisa SearXNG para que as consultas sejam agregadas em vários mecanismos sem expô-las a rastreadores comerciais.
Modos de velocidade e qualidade
Alterne entre os modos Rápido, Balanceado e Qualidade para trocar tempo de resposta por uma pesquisa mais aprofundada e com várias etapas em perguntas mais difíceis.
Uploads de arquivos e descoberta
Faça upload de PDFs, arquivos de texto e imagens para fazer perguntas sobre seus próprios documentos, ou navegue pelo feed Descobrir para conteúdo em alta.
Histórico de pesquisa no seu VPS
Todas as consultas, arquivos enviados e histórico de chat permanecem no seu servidor em um volume persistente — nunca sincronizados com uma nuvem de terceiros.
Por que executar Vane na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.