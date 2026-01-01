Vane é um motor de respostas de código aberto alimentado por IA que roda inteiramente em uma infraestrutura que você controla. Ele combina um backend de metapesquisa baseado em SearXNG com sua escolha de modelo de linguagem grande — modelos Ollama locais ou provedores de nuvem como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e Groq — para sintetizar respostas precisas apoiadas por fontes web citadas.

Hospedar o Vane por conta própria mantém cada consulta de pesquisa e upload de documento em seu VPS. Não há registro de consultas por terceiros, nenhuma assinatura por usuário e nenhuma classificação opaca — você escolhe as fontes de pesquisa, o modelo e o nível de privacidade que se adapta à sua forma de pesquisar.