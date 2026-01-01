Inngest é um motor de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto que permite escrever funções em segundo plano confiáveis, fluxos de trabalho orientados a eventos e tarefas agendadas diretamente no código da sua aplicação. Ele lida com novas tentativas, concorrência, limitação de taxa (throttling) e lógica de função de etapa automaticamente, mantendo o código da sua aplicação focado na lógica de negócios em vez de preocupações com infraestrutura.

Hospedar o Inngest por conta própria no seu próprio VPS lhe dá controle total sobre a execução, dados e configuração. Ele vem com persistência SQLite integrada e uma fila em memória pronta para uso, para que você possa executar a plataforma completa sem precisar de serviços externos de banco de dados ou message broker.