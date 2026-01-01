Implante Inngest em uma instalação com um clique.
Plataforma de orquestração de fluxo de trabalho para executar funções em segundo plano confiáveis, tarefas agendadas e fluxos de trabalho de IA.
Escolha um plano VPS para Inngest
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Inngest
Inngest é um motor de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto que permite escrever funções em segundo plano confiáveis, fluxos de trabalho orientados a eventos e tarefas agendadas diretamente no código da sua aplicação. Ele lida com novas tentativas, concorrência, limitação de taxa (throttling) e lógica de função de etapa automaticamente, mantendo o código da sua aplicação focado na lógica de negócios em vez de preocupações com infraestrutura.
Hospedar o Inngest por conta própria no seu próprio VPS lhe dá controle total sobre a execução, dados e configuração. Ele vem com persistência SQLite integrada e uma fila em memória pronta para uso, para que você possa executar a plataforma completa sem precisar de serviços externos de banco de dados ou message broker.
Inngest: principais recursos
Tarefas em segundo plano confiáveis
Execute tarefas em segundo plano com retentativas automáticas, backoff exponencial e tratamento de falhas integrado — sem necessidade de infraestrutura adicional.
Fluxos de trabalho de função de etapa
Crie fluxos de trabalho de várias etapas onde cada etapa é individualmente repetida e armazenada em cache, tornando a orquestração complexa resiliente a falhas transitórias.
Execução Orientada a Eventos
Acione funções a partir de eventos de aplicação com uma chave de evento simples, permitindo arquiteturas desacopladas e reativas entre serviços.
Suporte para Fluxo de Trabalho com IA
Orquestre pipelines de IA de longa duração com suporte integrado para limites de concorrência, limitação de taxa e checkpointing em nível de etapa.
Servidor Dev integrado
Desenvolva e teste fluxos de trabalho localmente com uma interface de usuário completa que mostra o histórico de eventos, execuções de funções e rastreamentos de etapas em tempo real.
Por que executar Inngest na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.