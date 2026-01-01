Netdata é uma plataforma de monitoramento de infraestrutura de código aberto e em tempo real que coleta milhares de métricas por segundo de seus servidores, contêineres, aplicativos e serviços em nuvem. Ao contrário das pilhas de monitoramento tradicionais que exigem camadas separadas de coleta de dados, armazenamento e visualização, o Netdata agrupa todas as três em um único agente leve — entregando dashboards em tempo real em segundos após a implantação, sem necessidade de configuração manual para serviços comuns.

Com mais de 78.000 estrelas no GitHub e 500 milhões de pulls do Docker, o Netdata é uma das soluções de monitoramento auto-hospedadas mais amplamente adotadas. Executá-lo em seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas dentro de sua rede, com controle total sobre políticas de retenção, regras de alerta e acesso ao dashboard.