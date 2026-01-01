Implante Netdata com um clique.
Monitoramento de infraestrutura em tempo real com granularidade de 1 segundo, mais de 800 integrações e zero configuração necessária.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Netdata
Netdata é uma plataforma de monitoramento de infraestrutura de código aberto e em tempo real que coleta milhares de métricas por segundo de seus servidores, contêineres, aplicativos e serviços em nuvem. Ao contrário das pilhas de monitoramento tradicionais que exigem camadas separadas de coleta de dados, armazenamento e visualização, o Netdata agrupa todas as três em um único agente leve — entregando dashboards em tempo real em segundos após a implantação, sem necessidade de configuração manual para serviços comuns.
Com mais de 78.000 estrelas no GitHub e 500 milhões de pulls do Docker, o Netdata é uma das soluções de monitoramento auto-hospedadas mais amplamente adotadas. Executá-lo em seu próprio VPS mantém todas as métricas de infraestrutura privadas dentro de sua rede, com controle total sobre políticas de retenção, regras de alerta e acesso ao dashboard.
Netdata: principais recursos
Granularidade da métrica de 1 segundo
Captura picos de CPU, pressão na memória e surtos de latência que intervalos de sondagem de 10 ou 60 segundos perdem completamente.
Mais de 800 integrações autodetectadas
Descobre e monitora automaticamente bancos de dados, servidores web, filas de mensagens e serviços de nuvem executados no host — sem a necessidade de arquivos de configuração.
Detecção de anomalias com ML
Treina um modelo de anomalia por métrica e detecta padrões incomuns antes que causem interrupções, sem ajuste manual de limite.
Monitoramento de contêiner Docker
Descobre todos os contêineres em execução através do socket Docker e monitora o uso de CPU, memória, E/S de rede e disco por contêiner.
Biblioteca de alertas pré-configurada
Vem com centenas de alertas testados em batalha cobrindo sistema operacional, bancos de dados e métricas de aplicação — ativos imediatamente após a implantação.
Por que executar Netdata na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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