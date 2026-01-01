Implante Directus com um clique.
CMS headless de código aberto que envolve qualquer banco de dados SQL com APIs REST e GraphQL geradas automaticamente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Directus
Directus é um CMS headless flexível e de código aberto que funciona sobre qualquer banco de dados SQL e fornece instantaneamente uma API REST e GraphQL dinâmica, juntamente com uma interface de administração intuitiva. Ao contrário das plataformas CMS que impõem estruturas de conteúdo rígidas, o Directus permite modelar os dados exatamente da maneira que sua aplicação precisa — e então gera uma API completa automaticamente, sem a necessidade de código.
Hospedar o Directus em seu próprio VPS mantém seu conteúdo, ativos de mídia e dados de usuário completamente sob seu controle. Você evita preços por usuário, limites de taxa de API e o risco de aprisionamento tecnológico, enquanto ganha a flexibilidade de estender a plataforma com extensões personalizadas, webhooks e integrações adaptadas ao seu fluxo de trabalho.
Directus: principais recursos
APIs geradas automaticamente
Cada modelo de dados que você cria produz instantaneamente endpoints REST e GraphQL, eliminando o trabalho manual de desenvolvimento de API.
Interface administrativa intuitiva
Usuários não técnicos podem gerenciar conteúdo, mídia e dados estruturados através de uma interface aprimorada sem tocar no código.
Permissões baseadas em função
Defina regras de acesso granulares por função, coleção e campo para controlar exatamente quem pode ler ou escrever quais dados.
Assinaturas em tempo real
Assinaturas baseadas em WebSocket permitem que aplicativos cliente reajam às mudanças de dados instantaneamente sem polling.
Arquitetura extensível
Hooks, módulos e componentes de exibição personalizados permitem que você adapte o Directus a qualquer fluxo de trabalho de conteúdo ou requisito de integração.
Por que executar Directus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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