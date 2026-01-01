Directus é um CMS headless flexível e de código aberto que funciona sobre qualquer banco de dados SQL e fornece instantaneamente uma API REST e GraphQL dinâmica, juntamente com uma interface de administração intuitiva. Ao contrário das plataformas CMS que impõem estruturas de conteúdo rígidas, o Directus permite modelar os dados exatamente da maneira que sua aplicação precisa — e então gera uma API completa automaticamente, sem a necessidade de código.

Hospedar o Directus em seu próprio VPS mantém seu conteúdo, ativos de mídia e dados de usuário completamente sob seu controle. Você evita preços por usuário, limites de taxa de API e o risco de aprisionamento tecnológico, enquanto ganha a flexibilidade de estender a plataforma com extensões personalizadas, webhooks e integrações adaptadas ao seu fluxo de trabalho.