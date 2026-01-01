Implante o Agenta com um clique.
Plataforma LLMOps de código aberto combinando engenharia de prompt, avaliação e observabilidade em um espaço de trabalho unificado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Agenta
Agenta é uma plataforma LLMOps ponta a ponta que consolida os fluxos de trabalho para o envio de aplicações LLM em produção. As equipes a utilizam para iterar em prompts em um playground lado a lado, versionar configurações, executar avaliações automatizadas em conjuntos de testes e rastrear requisições em tempo real com total observabilidade — tudo a partir da mesma interface.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém prompts, conjuntos de dados de avaliação e dados de rastreamento dentro da infraestrutura que você controla. Não há taxas por assento, sem cotas de token em rastreamentos e total liberdade para integrar qualquer provedor de LLM através do SDK e serviços de proxy incluídos.
Agenta: principais recursos
Playground de Prompt
Compare prompts lado a lado entre modelos e parâmetros em um playground visual, depois promova as variantes vencedoras para configurações versionadas.
Avaliação automatizada
Execute prompts em conjuntos de teste usando avaliadores integrados ou código personalizado para pontuar correção, similaridade e regressões antes de implantar.
Observabilidade de LLM
Rastreie cada requisição através de spans aninhados com métricas completas de entrada, saída, latência e custo para qualquer provedor ou framework de LLM.
Versionamento de prompt
Gerencie configurações de prompt como artefatos versionados com ambientes, rollbacks e um registro que desacopla prompts do código da aplicação.
Agnóstico a Framework
SDKs e rastreamento compatível com OpenTelemetry se integram com LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e qualquer outra pilha de LLM.
Por que executar Agenta na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.