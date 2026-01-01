Agenta é uma plataforma LLMOps ponta a ponta que consolida os fluxos de trabalho para o envio de aplicações LLM em produção. As equipes a utilizam para iterar em prompts em um playground lado a lado, versionar configurações, executar avaliações automatizadas em conjuntos de testes e rastrear requisições em tempo real com total observabilidade — tudo a partir da mesma interface.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém prompts, conjuntos de dados de avaliação e dados de rastreamento dentro da infraestrutura que você controla. Não há taxas por assento, sem cotas de token em rastreamentos e total liberdade para integrar qualquer provedor de LLM através do SDK e serviços de proxy incluídos.