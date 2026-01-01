OrangeHRM é uma plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos totalmente de código aberto, usada por milhares de organizações em todo o mundo. Ela cobre todo o ciclo de vida de RH — desde registros de funcionários e gerenciamento de licenças até avaliações de desempenho, pipelines de recrutamento e controle de tempo — em um único aplicativo auto-hospedado.

Hospedar o OrangeHRM em seu próprio VPS mantém todos os dados de funcionários, informações de folha de pagamento e registros de RH sob seu controle direto, sem taxas SaaS por usuário. Você obtém acesso total ao banco de dados para relatórios e integrações personalizadas, mantendo a propriedade completa sobre dados sensíveis da força de trabalho.