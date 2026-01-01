Implante OrangeHRM com um clique.
Sistema de Gestão de Recursos Humanos de código aberto para gerenciar funcionários, licenças, recrutamento e fluxos de trabalho de RH.
Escolha um plano VPS para OrangeHRM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OrangeHRM
OrangeHRM é uma plataforma de Gerenciamento de Recursos Humanos totalmente de código aberto, usada por milhares de organizações em todo o mundo. Ela cobre todo o ciclo de vida de RH — desde registros de funcionários e gerenciamento de licenças até avaliações de desempenho, pipelines de recrutamento e controle de tempo — em um único aplicativo auto-hospedado.
Hospedar o OrangeHRM em seu próprio VPS mantém todos os dados de funcionários, informações de folha de pagamento e registros de RH sob seu controle direto, sem taxas SaaS por usuário. Você obtém acesso total ao banco de dados para relatórios e integrações personalizadas, mantendo a propriedade completa sobre dados sensíveis da força de trabalho.
OrangeHRM: principais recursos
Gerenciamento de funcionários
Mantenha um diretório centralizado de funcionários com histórico de trabalho, documentos, qualificações e estrutura organizacional em um só lugar.
Licença e frequência
Gerencie direitos a licenças, fluxos de trabalho de aprovação, calendários de feriados e registros de presença em toda a sua força de trabalho.
Módulo de Recrutamento
Acompanhe as vagas de emprego, candidaturas de candidatos, etapas de entrevista e decisões de contratação sem uma ferramenta ATS separada.
Avaliações de desempenho
Execute ciclos de avaliação estruturados com definição de metas, feedback 360 graus e fluxos de trabalho de revisão configuráveis.
Tempo e acompanhamento de projetos
Registrar folhas de ponto para projetos e clientes, com fluxos de aprovação e relatórios exportáveis para faturamento ou folha de pagamento.
Por que executar OrangeHRM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.