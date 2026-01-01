BroadcastChannel é uma plataforma de código aberto alimentada por Astro que converte canais públicos do Telegram em microblogs completos. Em vez de manter um CMS tradicional, você escreve posts no Telegram e o BroadcastChannel gera um site rápido e otimizado para SEO que seu público pode navegar. Cada mensagem se torna uma página com metadados adequados, um sitemap e feeds RSS duplos nos formatos XML e JSON para leitores de feed e agregadores de conteúdo.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece um domínio personalizado e controle total sobre seu conteúdo publicado, sem depender de Vercel, Cloudflare Pages ou qualquer outra plataforma de hospedagem de terceiros. O site resultante envia zero JavaScript para o navegador — rápido em qualquer conexão e altamente amigável para rastreadores de mecanismos de busca.