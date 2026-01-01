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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com BroadcastChannel

BroadcastChannel é uma plataforma de código aberto alimentada por Astro que converte canais públicos do Telegram em microblogs completos. Em vez de manter um CMS tradicional, você escreve posts no Telegram e o BroadcastChannel gera um site rápido e otimizado para SEO que seu público pode navegar. Cada mensagem se torna uma página com metadados adequados, um sitemap e feeds RSS duplos nos formatos XML e JSON para leitores de feed e agregadores de conteúdo.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece um domínio personalizado e controle total sobre seu conteúdo publicado, sem depender de Vercel, Cloudflare Pages ou qualquer outra plataforma de hospedagem de terceiros. O site resultante envia zero JavaScript para o navegador — rápido em qualquer conexão e altamente amigável para rastreadores de mecanismos de busca.

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O que você pode criar com {name}

BroadcastChannel: principais recursos

Telegram como CMS

Escreva publicações no Telegram como de costume — o BroadcastChannel as busca e publica em seu site automaticamente, sem etapas adicionais.

Zero Client JavaScript

As páginas são totalmente renderizadas pelo servidor, sem JavaScript enviado ao navegador, produzindo tempos de carregamento rápidos e fortes pontuações de SEO.

Feeds RSS integrados

Todo blog recebe automaticamente feeds RSS XML e JSON para que os leitores possam assinar através de qualquer agregador de feeds ou aplicativo leitor.

SEO e Mapas do site

Sitemaps gerados automaticamente, URLs limpas e meta tags adequadas tornam seu conteúdo detectável pelos mecanismos de busca desde o primeiro dia.

Integração de Links Sociais

Vincule perfis do Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky e Discord na navegação do site sem escrever nenhum código personalizado.

Por que executar BroadcastChannel na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Localização recomendada do servidor:

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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