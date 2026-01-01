Implante o BroadcastChannel com instalação em um clique.
Transforme qualquer canal público do Telegram em um microblog otimizado para SEO, sem JavaScript do lado do cliente e com feeds RSS automáticos.
Escolha um plano VPS para BroadcastChannel
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BroadcastChannel
BroadcastChannel é uma plataforma de código aberto alimentada por Astro que converte canais públicos do Telegram em microblogs completos. Em vez de manter um CMS tradicional, você escreve posts no Telegram e o BroadcastChannel gera um site rápido e otimizado para SEO que seu público pode navegar. Cada mensagem se torna uma página com metadados adequados, um sitemap e feeds RSS duplos nos formatos XML e JSON para leitores de feed e agregadores de conteúdo.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece um domínio personalizado e controle total sobre seu conteúdo publicado, sem depender de Vercel, Cloudflare Pages ou qualquer outra plataforma de hospedagem de terceiros. O site resultante envia zero JavaScript para o navegador — rápido em qualquer conexão e altamente amigável para rastreadores de mecanismos de busca.
BroadcastChannel: principais recursos
Telegram como CMS
Escreva publicações no Telegram como de costume — o BroadcastChannel as busca e publica em seu site automaticamente, sem etapas adicionais.
Zero Client JavaScript
As páginas são totalmente renderizadas pelo servidor, sem JavaScript enviado ao navegador, produzindo tempos de carregamento rápidos e fortes pontuações de SEO.
Feeds RSS integrados
Todo blog recebe automaticamente feeds RSS XML e JSON para que os leitores possam assinar através de qualquer agregador de feeds ou aplicativo leitor.
SEO e Mapas do site
Sitemaps gerados automaticamente, URLs limpas e meta tags adequadas tornam seu conteúdo detectável pelos mecanismos de busca desde o primeiro dia.
Integração de Links Sociais
Vincule perfis do Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky e Discord na navegação do site sem escrever nenhum código personalizado.
Por que executar BroadcastChannel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.