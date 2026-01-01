Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Escolha um plano VPS para Solidtime
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing — all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
Solidtime: principais recursos
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
Por que executar Solidtime na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.