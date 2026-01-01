Mage AI é uma plataforma de pipeline de dados de próxima geração que combina um ambiente de desenvolvimento estilo notebook com orquestração de nível de produção. Engenheiros e analistas de dados constroem pipelines de ETL usando Python, SQL ou R em um editor interativo, os testam incrementalmente, e então os agendam e monitoram em escala. Integrações com PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e dezenas de outras fontes e destinos cobrem a maioria das configurações de pilha de dados.

Hospedar o Mage AI em seu VPS mantém dados de produção sensíveis dentro de sua própria infraestrutura, elimina a precificação por execução na nuvem e oferece às equipes um ambiente de pipeline dedicado que se adapta às suas cargas de trabalho sem restrições de fornecedor.