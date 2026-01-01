Implante Mage AI com um clique.
Plataforma moderna de pipeline de dados para construir, executar e gerenciar fluxos de trabalho ETL com Python, SQL e R.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mage AI
Mage AI é uma plataforma de pipeline de dados de próxima geração que combina um ambiente de desenvolvimento estilo notebook com orquestração de nível de produção. Engenheiros e analistas de dados constroem pipelines de ETL usando Python, SQL ou R em um editor interativo, os testam incrementalmente, e então os agendam e monitoram em escala. Integrações com PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 e dezenas de outras fontes e destinos cobrem a maioria das configurações de pilha de dados.
Hospedar o Mage AI em seu VPS mantém dados de produção sensíveis dentro de sua própria infraestrutura, elimina a precificação por execução na nuvem e oferece às equipes um ambiente de pipeline dedicado que se adapta às suas cargas de trabalho sem restrições de fornecedor.
Mage AI: principais recursos
Desenvolvimento no estilo Notebook
Crie e teste blocos de pipeline interativamente em um IDE de navegador antes de promovê-los para execuções de produção agendadas.
Suporte para Python, SQL e R
Escreva a lógica de transformação na linguagem que sua equipe já usa, misturando blocos Python e SQL no mesmo pipeline.
Orquestração Integrada
Agende pipelines, defina dependências entre tarefas e monitore execuções a partir de um painel de orquestração unificado.
Integrações Amplas
Conecte-se a bancos de dados, data warehouses, armazenamento em nuvem e APIs com conectores pré-construídos que cobrem a maioria das ferramentas de pilha de dados.
Integração Com GIT
Código de pipeline de controle de versão com suporte Git nativo para desenvolvimento colaborativo e rastreamento de alterações.
Por que executar Mage AI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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