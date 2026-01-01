Implante Eclipse Mosquitto em instalação com um clique.
Broker MQTT leve de código aberto para conectar dispositivos IoT, sensores e aplicações com mensageria publish/subscribe.
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O que você pode criar com Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto é a implementação de referência de código aberto do protocolo MQTT, que suporta as versões 5.0, 3.1.1 e 3.1. A sobrecarga binária mínima do MQTT e o modelo publish/subscribe o tornam a escolha padrão para redes de sensores IoT, centrais de automação residencial e qualquer aplicação onde a largura de banda e a duração da bateria são importantes. O Mosquitto é implantado em ambientes de produção que vão desde configurações domésticas com um único Raspberry Pi até grandes implantações industriais de IoT.
Este modelo implanta o Mosquitto com autenticação por senha ativada por padrão e armazenamento persistente para dados de mensagens e configuração. A auto-hospedagem proporciona conexões e mensagens ilimitadas sem taxas por dispositivo, controle total sobre as listas de controle de acesso e entrega consistente de baixa latência que brokers de nuvem compartilhados não podem garantir.
Eclipse Mosquitto: principais recursos
Suporte ao Protocolo MQTT
Suporta versões MQTT 5.0, 3.1.1 e 3.1, garantindo compatibilidade com toda a gama de dispositivos IoT, bibliotecas e ferramentas de cliente.
Autenticação de Senha
A autenticação baseada em senha pré-configurada bloqueia conexões não autorizadas a partir do momento em que o broker é iniciado, sem necessidade de configuração adicional.
Persistência de Mensagens
Mensagens retidas e garantias de entrega QoS sobrevivem a reinícios do broker, garantindo que os dispositivos que se reconectam após o tempo de inatividade recebam as atualizações perdidas.
Controle de Acesso de Tópico
Regras ACL restringem quais clientes podem publicar ou assinar tópicos específicos, permitindo configurações de broker multi-inquilino de granularidade fina.
Criptografia TLS
O suporte nativo a TLS/SSL criptografa todas as conexões de clientes, protegendo dados de sensores e comandos de controle em trânsito em redes não confiáveis.
Por que executar Eclipse Mosquitto na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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