Eclipse Mosquitto é a implementação de referência de código aberto do protocolo MQTT, que suporta as versões 5.0, 3.1.1 e 3.1. A sobrecarga binária mínima do MQTT e o modelo publish/subscribe o tornam a escolha padrão para redes de sensores IoT, centrais de automação residencial e qualquer aplicação onde a largura de banda e a duração da bateria são importantes. O Mosquitto é implantado em ambientes de produção que vão desde configurações domésticas com um único Raspberry Pi até grandes implantações industriais de IoT.

Este modelo implanta o Mosquitto com autenticação por senha ativada por padrão e armazenamento persistente para dados de mensagens e configuração. A auto-hospedagem proporciona conexões e mensagens ilimitadas sem taxas por dispositivo, controle total sobre as listas de controle de acesso e entrega consistente de baixa latência que brokers de nuvem compartilhados não podem garantir.