Implante Password Pusher em uma instalação com um clique.
Serviço de código aberto para compartilhar senhas, arquivos e links através de URLs autodestrutivas que expiram por contagem de visualizações ou tempo.
Escolha um plano VPS para Password Pusher
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Password Pusher
O Password Pusher é um aplicativo de código aberto que substitui o perigoso hábito de enviar credenciais por e-mail ou mensagem em texto simples. Em vez de enviar o segredo diretamente, você gera uma URL de uso único que entrega o conteúdo uma vez e depois se autoexclui com base no número de visualizações, no tempo decorrido ou em ambos. Senhas, arquivos, URLs e códigos QR são todos suportados, e cada envio pode exigir uma frase secreta adicional antes de ser revelado.
Hospedar o Password Pusher em seu próprio VPS mantém cada segredo dentro da infraestrutura que você controla — nenhum SaaS de terceiros lê, registra ou retém suas credenciais compartilhadas, e o registro de auditoria completo permanece em seu servidor junto com os dados.
Password Pusher: principais recursos
Links Autodestrutivos
URLs descartáveis expiram após um número configurado de visualizações ou período de tempo, assim, segredos não podem ser relidos ou vazados de caixas de entrada.
Proteção de Senha
Adicione uma frase secreta separada além do link para que uma URL interceptada sozinha não seja suficiente para revelar o segredo.
Arquivos e Códigos QR
Envie senhas, arquivos, URLs e códigos QR através do mesmo fluxo de entrega auditado com políticas de expiração por tipo.
Registro de Auditoria Completo
Acompanhe a criação, recuperação e identidade do visualizador para cada envio, com contas opcionais e autenticação de dois fatores para o painel.
Branding Personalizado
Personalize a interface com seu próprio título, slogan, tema e rodapé para equipes internas ou implantações voltadas para o cliente.
JSON API
Integre o compartilhamento de senhas em scripts, pipelines de CI ou ferramentas internas através da API JSON v2 documentada.
Por que executar Password Pusher na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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