O Password Pusher é um aplicativo de código aberto que substitui o perigoso hábito de enviar credenciais por e-mail ou mensagem em texto simples. Em vez de enviar o segredo diretamente, você gera uma URL de uso único que entrega o conteúdo uma vez e depois se autoexclui com base no número de visualizações, no tempo decorrido ou em ambos. Senhas, arquivos, URLs e códigos QR são todos suportados, e cada envio pode exigir uma frase secreta adicional antes de ser revelado.

Hospedar o Password Pusher em seu próprio VPS mantém cada segredo dentro da infraestrutura que você controla — nenhum SaaS de terceiros lê, registra ou retém suas credenciais compartilhadas, e o registro de auditoria completo permanece em seu servidor junto com os dados.