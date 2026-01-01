OpenTTD é uma reimplementação gratuita e de código aberto de Transport Tycoon Deluxe, o marcante jogo de simulação de transporte. Executado como um servidor multiplayer dedicado, ele permite que até 255 jogadores construam e compitam simultaneamente em redes rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas em mapas gerados proceduralmente ou feitos à mão. Décadas de desenvolvimento da comunidade adicionaram novos tipos de mapas, oponentes de IA aprimorados e um rico ecossistema de pacotes de conteúdo NewGRF para veículos, indústrias e estilos de cidades.

Hospedar seu próprio servidor OpenTTD em um VPS oferece controle total sobre as configurações do jogo, mods, acesso de jogadores e visibilidade do servidor — seja para um jogo privado com amigos ou um servidor listado publicamente e descoberto através do OpenTTD Game Coordinator.