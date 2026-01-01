Implante OpenTTD com um clique.
Servidor de jogos multiplayer de código aberto para o clássico Transport Tycoon Deluxe, com suporte para até 255 jogadores simultâneos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenTTD
OpenTTD é uma reimplementação gratuita e de código aberto de Transport Tycoon Deluxe, o marcante jogo de simulação de transporte. Executado como um servidor multiplayer dedicado, ele permite que até 255 jogadores construam e compitam simultaneamente em redes rodoviárias, ferroviárias, marítimas e aéreas em mapas gerados proceduralmente ou feitos à mão. Décadas de desenvolvimento da comunidade adicionaram novos tipos de mapas, oponentes de IA aprimorados e um rico ecossistema de pacotes de conteúdo NewGRF para veículos, indústrias e estilos de cidades.
Hospedar seu próprio servidor OpenTTD em um VPS oferece controle total sobre as configurações do jogo, mods, acesso de jogadores e visibilidade do servidor — seja para um jogo privado com amigos ou um servidor listado publicamente e descoberto através do OpenTTD Game Coordinator.
OpenTTD: principais recursos
Suporte Multijogador Massivo
Hospede até 255 jogadores simultâneos com suporte integrado para modos de jogo públicos, somente para convidados e protegidos por senha.
Suporte para mods NewGRF
Estenda seu servidor com pacotes de conteúdo NewGRF criados pela comunidade que adicionam novos veículos, indústrias, tipos de terreno e estilos visuais.
Persistência de Jogo Salvo
Intervalos de salvamento automático configuráveis e um volume de dados persistente protegem o progresso do jogo e permitem a fácil reversão para qualquer sessão anterior.
Descoberta de Servidor Público
Registra-se automaticamente com o Coordenador de Jogo do OpenTTD para que jogadores do mundo todo possam encontrar e entrar no seu servidor pelo navegador de servidores do jogo.
Jogabilidade Clássica Revivida
Reimplementação fiel de Transport Tycoon Deluxe com décadas de melhorias na jogabilidade, novos geradores de mapa e oponentes de IA aprimorados.
Por que executar OpenTTD na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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