Implante Yuvomi com instalação em um clique.
Planejador familiar privado e autohospedado para tarefas, calendários, refeições, compras e orçamentos domésticos em um único aplicativo mobile-first.
Escolha um plano VPS para Yuvomi
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Yuvomi
Yuvomi é um organizador familiar de código aberto que reúne tarefas, calendários compartilhados, listas de compras, planos de refeições, receitas, orçamentos e anotações domésticas em um único aplicativo web progressivo mobile-first. Cada módulo é independente, então você pode usar apenas as partes que se encaixam na sua casa e ignorar o restante.
Hospedar o Yuvomi em seu próprio VPS mantém dados domésticos sensíveis — como agendamentos, recibos, listas de contatos, lembretes médicos — fora de serviços em nuvem de terceiros. O banco de dados SQLite suporta criptografia AES-256 opcional em repouso, e um agendador integrado lida com backups automáticos para que as informações da sua família permaneçam privadas sem abrir mão da conveniência.
Yuvomi: principais recursos
Agenda familiar compartilhada
Coordene tarefas, calendários, refeições e listas de compras entre todos os membros da família com atribuições multiusuário e notificações.
PWA com foco em dispositivos móveis
Instala como um aplicativo web progressivo com experiência nativa em telefones e tablets, com visualizações offline para gerenciamento doméstico em movimento.
Integrações de calendário
Sincronize com o Google Calendar, iCloud via CalDAV, dispositivos Apple e assinaturas ICS para manter todos os agendamentos existentes em um só lugar.
Armazenamento SQLite criptografado
A criptografia SQLCipher AES-256 opcional protege os dados domésticos em repouso, e os backups agendados podem ser espelhados para qualquer destino WebDAV.
Kit de ferramentas domésticas modular
Ative apenas os módulos que você precisa — orçamentos, planejamento de refeições, receitas, aniversários, contatos, documentos ou organização da casa — e ignore o resto.
Privado e sem rastreadores
Zero rastreadores de terceiros, sem telemetria e uma licença MIT mantêm os dados da sua família totalmente sob seu controle no seu VPS.
Por que executar Yuvomi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web