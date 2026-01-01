Yuvomi é um organizador familiar de código aberto que reúne tarefas, calendários compartilhados, listas de compras, planos de refeições, receitas, orçamentos e anotações domésticas em um único aplicativo web progressivo mobile-first. Cada módulo é independente, então você pode usar apenas as partes que se encaixam na sua casa e ignorar o restante.

Hospedar o Yuvomi em seu próprio VPS mantém dados domésticos sensíveis — como agendamentos, recibos, listas de contatos, lembretes médicos — fora de serviços em nuvem de terceiros. O banco de dados SQLite suporta criptografia AES-256 opcional em repouso, e um agendador integrado lida com backups automáticos para que as informações da sua família permaneçam privadas sem abrir mão da conveniência.