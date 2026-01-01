Implante o Lidarr com instalação em um clique.
Gerenciador automatizado de coleção de música que monitora discografias de artistas e organiza downloads com metadados do MusicBrainz.
Escolha um plano VPS para Lidarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Lidarr
Lidarr é um gerenciador de biblioteca de música automatizado construído sobre o comprovado framework arr. Ele rastreia discografias de artistas, monitora feeds RSS para novos lançamentos de álbuns, aciona downloads através do seu cliente preferido e organiza tudo em pastas devidamente marcadas e estruturadas — tudo sem intervenção manual.
Executar o Lidarr em um VPS o mantém ativo 24 horas, garantindo que novos lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, mesmo quando suas máquinas domésticas estão desligadas. Ele se integra com qBittorrent, SABnzbd, NZBGet e outros clientes de download, e se conecta a Plex, Jellyfin e Emby para atualizar sua biblioteca do servidor de música após cada aquisição.
Lidarr: principais recursos
Monitoramento Automático de Lançamentos
Acompanhe qualquer artista e baixe automaticamente novos álbuns, singles e EPs assim que eles aparecerem em seus indexadores configurados.
Melhorias de qualidade no perfil
Defina formatos de áudio preferidos e o Lidarr substituirá automaticamente arquivos de menor qualidade por versões FLAC ou de bitrate mais alto quando estiverem disponíveis.
Metadados do MusicBrainz
Enriqueça sua biblioteca com nomes de artistas precisos, capas de álbuns, datas de lançamento e listas de faixas obtidos do MusicBrainz.
Integração de Servidor de Mídia
Acione verificações de biblioteca do Plex, Jellyfin ou Emby automaticamente depois que os downloads forem concluídos para que novas músicas apareçam instantaneamente.
Gerenciamento de Discografia
Visualize catálogos completos de artistas, marque álbuns desejados e acompanhe quais lançamentos estão faltando ou precisam de melhorias de qualidade a partir de um único painel.
Por que executar Lidarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.