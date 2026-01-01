Lidarr é um gerenciador de biblioteca de música automatizado construído sobre o comprovado framework arr. Ele rastreia discografias de artistas, monitora feeds RSS para novos lançamentos de álbuns, aciona downloads através do seu cliente preferido e organiza tudo em pastas devidamente marcadas e estruturadas — tudo sem intervenção manual.

Executar o Lidarr em um VPS o mantém ativo 24 horas, garantindo que novos lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, mesmo quando suas máquinas domésticas estão desligadas. Ele se integra com qBittorrent, SABnzbd, NZBGet e outros clientes de download, e se conecta a Plex, Jellyfin e Emby para atualizar sua biblioteca do servidor de música após cada aquisição.