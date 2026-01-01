Implante Tdarr com um clique.
Automação de transcodificação de mídia distribuída que usa FFmpeg e HandBrake para recodificar e verificar a integridade de toda a sua biblioteca.
Escolha um plano VPS para Tdarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tdarr
Tdarr é um sistema de transcodificação de mídia distribuído de código aberto projetado para automatizar a conversão, compressão e verificação de integridade de bibliotecas de vídeo e áudio em escala. Ele coordena um servidor central com um ou mais nós de trabalho, cada um executando tarefas FFmpeg ou HandBrake em paralelo, para que grandes bibliotecas sejam processadas de forma eficiente sem intervenção manual.
Hospedar o Tdarr em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre perfis de codificação, pipelines de plugins e configurações de aceleração de hardware. Como a transcodificação acontece em sua infraestrutura, não há taxas de processamento em nuvem, sem limites de tamanho de arquivo e sem dependência de serviços de terceiros — sua mídia permanece privada e o poder de computação escala com seu VPS.
Tdarr: principais recursos
Nós de trabalho distribuídos
Inicie vários nós de trabalho que se conectam a um servidor central, distribuindo trabalhos de transcodificação entre os recursos de CPU e GPU disponíveis para um processamento de biblioteca mais rápido.
Sistema de pipeline de plugins
Encadeie plugins da comunidade ou personalizados para criar fluxos de trabalho condicionais — filtre por codec, contêiner, resolução ou taxa de bits e aplique diferentes perfis de codificação automaticamente.
Suporte a FFmpeg e HandBrake
Alterne entre FFmpeg e HandBrake por tarefa, dando acesso à gama completa de codecs e predefinições de codificação que cada ferramenta suporta sem configuração adicional.
Verificação de saúde da biblioteca
Verifique arquivos automaticamente em busca de corrupção, metadados incorretos ou streams ausentes, e sinalize ou recodifique arquivos problemáticos antes que causem problemas de reprodução.
Painel de estatísticas em tempo real
Monitore o progresso da transcodificação, a economia de espaço, a profundidade da fila e o status do worker a partir de uma única interface web, sem a necessidade de ferramentas de monitoramento externas.
Por que executar Tdarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.