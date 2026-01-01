Tdarr é um sistema de transcodificação de mídia distribuído de código aberto projetado para automatizar a conversão, compressão e verificação de integridade de bibliotecas de vídeo e áudio em escala. Ele coordena um servidor central com um ou mais nós de trabalho, cada um executando tarefas FFmpeg ou HandBrake em paralelo, para que grandes bibliotecas sejam processadas de forma eficiente sem intervenção manual.

Hospedar o Tdarr em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre perfis de codificação, pipelines de plugins e configurações de aceleração de hardware. Como a transcodificação acontece em sua infraestrutura, não há taxas de processamento em nuvem, sem limites de tamanho de arquivo e sem dependência de serviços de terceiros — sua mídia permanece privada e o poder de computação escala com seu VPS.