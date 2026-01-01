Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
Escolha um plano VPS para Whoogle Search
Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais
O que vocĆŖ pode criar com Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Whoogle Search: principais recursos
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
Por que executar Whoogle Search na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.
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Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronizaĆ§Ć£o Anki auto-hospedado com suporte a mĆŗltiplos usuĆ”rios, backups e painel web