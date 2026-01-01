AtĆ© 70% de desconto no Whoogle Search

Deploy Whoogle Search in one click installation.

Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grĆ”tis e automĆ”ticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mĆŖs
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Deploy Whoogle Search in one click installation.

Escolha um plano VPS para Whoogle Search

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaĆ§o em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaĆ§o em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mĆŖs
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Renova por R$ 149,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaĆ§o em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaĆ§o em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaĆ§o em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaĆ§o em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaĆ§o em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mĆŖs
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mĆŖs a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaĆ§o em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pĆŗblica
Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pĆŗblica
Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano

Todos os planos sĆ£o pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĆ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĆŖ estĆ” contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

O que vocĆŖ pode criar com Whoogle Search

Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.

Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.

Comece agora
O que vocĆŖ pode criar com {name}

Whoogle Search: principais recursos

Ad-free Google results

Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.

No cookies or tracking

Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.

Dark mode support

Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.

Tor & proxy routing

Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.

Bang searches

Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.

Por que executar Whoogle Search na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

SeguranĆ§a garantida

Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

SeguranĆ§a garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

SeguranĆ§a garantida

Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

SeguranĆ§a garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

LocalizaĆ§Ć£o recomendada do servidor:

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Comece local. CresĆ§a global.

Escolha um servidor prĆ³ximo ao seu pĆŗblico para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na AmĆ©rica do Sul, AmĆ©rica do Norte, Europa e Ćsia.
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Comece local. CresĆ§a global.

Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel

Gad Iradufasha
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30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa polĆ­tica de reembolso para mais informaĆ§Ćµes.

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Explore mais aplicativos para implantar

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Servidor de sincronizaĆ§Ć£o Anki auto-hospedado com suporte a mĆŗltiplos usuĆ”rios, backups e painel web

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