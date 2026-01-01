jsreport é um servidor de relatórios de código aberto que gera documentos comerciais com qualidade de produção a partir de modelos HTML. Equipes de desenvolvimento o utilizam como um serviço compartilhado que qualquer aplicação na organização pode chamar via API REST — passando dados JSON e recebendo uma resposta formatada em PDF, planilha Excel, DOCX ou HTML sem nenhuma lógica de renderização na aplicação chamadora. Os modelos são escritos em HTML e CSS padrão usando Handlebars ou outros motores suportados, para que qualquer desenvolvedor web possa criá-los e mantê-los sem aprender uma DSL proprietária.

A auto-hospedagem do jsreport mantém os documentos gerados — faturas, contratos, demonstrações financeiras — em uma infraestrutura que você controla, sem enviar dados comerciais sensíveis a um serviço de renderização de terceiros. Sem taxas por documento e sem limites de uso.