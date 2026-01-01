Implante jsreport com instalação em um clique.
Plataforma de relatórios JavaScript auto-hospedada para gerar documentos PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTML via API REST.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com jsreport
jsreport é um servidor de relatórios de código aberto que gera documentos comerciais com qualidade de produção a partir de modelos HTML. Equipes de desenvolvimento o utilizam como um serviço compartilhado que qualquer aplicação na organização pode chamar via API REST — passando dados JSON e recebendo uma resposta formatada em PDF, planilha Excel, DOCX ou HTML sem nenhuma lógica de renderização na aplicação chamadora. Os modelos são escritos em HTML e CSS padrão usando Handlebars ou outros motores suportados, para que qualquer desenvolvedor web possa criá-los e mantê-los sem aprender uma DSL proprietária.
A auto-hospedagem do jsreport mantém os documentos gerados — faturas, contratos, demonstrações financeiras — em uma infraestrutura que você controla, sem enviar dados comerciais sensíveis a um serviço de renderização de terceiros. Sem taxas por documento e sem limites de uso.
jsreport: principais recursos
Múltiplos Formatos de Saída
Gerar PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML a partir do mesmo modelo, trocando o formato via um parâmetro de API sem precisar manter designs separados.
Renderização de REST API
Cada modelo é um endpoint POST — as aplicações passam dados JSON e recebem o documento renderizado de volta, desacoplando a lógica do relatório do código da aplicação.
Criador baseado em navegador
Crie, visualize e teste modelos de relatório diretamente no navegador usando o editor web integrado sem alternar entre ferramentas.
Agendamento de Relatório
Agende relatórios para serem executados automaticamente em intervalos fixos e entregá-los por e-mail ou armazenar o resultado, eliminando exportações manuais recorrentes.
Versionamento de Modelo
Acompanhe cada alteração em um modelo com histórico de versão integrado e reverta para qualquer versão anterior sem manter um VCS separado.
Por que executar jsreport na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.