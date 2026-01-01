Memos é um aplicativo de anotações auto-hospedado construído em torno de uma linha do tempo simples que elimina o atrito das ferramentas de anotação tradicionais — sem títulos, sem pastas, basta digitar e salvar. Ele suporta formatação Markdown, organização por hashtags, anexos de imagem, pesquisa de texto completo e acesso multiusuário a partir de um único contêiner leve com suporte SQLite.

Executar o Memos no seu próprio VPS significa que suas anotações nunca tocam um servidor de terceiros, as taxas de assinatura são eliminadas e toda a sua base de conhecimento capturada permanece acessível indefinidamente, sem o risco de interrupções de serviço que afetam plataformas comerciais de anotações.