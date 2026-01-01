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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Memos

Memos é um aplicativo de anotações auto-hospedado construído em torno de uma linha do tempo simples que elimina o atrito das ferramentas de anotação tradicionais — sem títulos, sem pastas, basta digitar e salvar. Ele suporta formatação Markdown, organização por hashtags, anexos de imagem, pesquisa de texto completo e acesso multiusuário a partir de um único contêiner leve com suporte SQLite.

Executar o Memos no seu próprio VPS significa que suas anotações nunca tocam um servidor de terceiros, as taxas de assinatura são eliminadas e toda a sua base de conhecimento capturada permanece acessível indefinidamente, sem o risco de interrupções de serviço que afetam plataformas comerciais de anotações.

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O que você pode criar com {name}

Memos: principais recursos

Captura sem esforço

Não são necessários títulos ou pastas — abra o aplicativo, digite sua ideia e salve em segundos sem interromper seu fluxo de trabalho.

Suporte Markdown

Formate notas com cabeçalhos, blocos de código, listas de verificação e links usando a sintaxe padrão do Markdown.

Hashtag Organização

Marque notas com hashtags enquanto escreve e filtre a linha do tempo instantaneamente para revisar qualquer tópico ou projeto.

Pesquisa de texto completo

Encontre qualquer nota em todo o seu histórico em milissegundos sem navegar por hierarquias de pastas.

Privacidade Completa

Todas as notas permanecem no seu VPS — sem análise de publicidade, sem sincronização na nuvem com terceiros e sem taxas de assinatura.

Por que executar Memos na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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