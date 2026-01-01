Implante Memos com instalação em um clique.
Aplicativo de anotações leve e com foco na privacidade, com uma linha do tempo fluida para capturar pensamentos instantaneamente.
Escolha um plano VPS para Memos
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Memos
Memos é um aplicativo de anotações auto-hospedado construído em torno de uma linha do tempo simples que elimina o atrito das ferramentas de anotação tradicionais — sem títulos, sem pastas, basta digitar e salvar. Ele suporta formatação Markdown, organização por hashtags, anexos de imagem, pesquisa de texto completo e acesso multiusuário a partir de um único contêiner leve com suporte SQLite.
Executar o Memos no seu próprio VPS significa que suas anotações nunca tocam um servidor de terceiros, as taxas de assinatura são eliminadas e toda a sua base de conhecimento capturada permanece acessível indefinidamente, sem o risco de interrupções de serviço que afetam plataformas comerciais de anotações.
Memos: principais recursos
Captura sem esforço
Não são necessários títulos ou pastas — abra o aplicativo, digite sua ideia e salve em segundos sem interromper seu fluxo de trabalho.
Suporte Markdown
Formate notas com cabeçalhos, blocos de código, listas de verificação e links usando a sintaxe padrão do Markdown.
Hashtag Organização
Marque notas com hashtags enquanto escreve e filtre a linha do tempo instantaneamente para revisar qualquer tópico ou projeto.
Pesquisa de texto completo
Encontre qualquer nota em todo o seu histórico em milissegundos sem navegar por hierarquias de pastas.
Privacidade Completa
Todas as notas permanecem no seu VPS — sem análise de publicidade, sem sincronização na nuvem com terceiros e sem taxas de assinatura.
Por que executar Memos na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.