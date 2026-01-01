Implante Heimdall com instalação em um clique.
Painel de controle elegante para centralizar o acesso a todos os seus serviços web e aplicativos auto-hospedados.
Escolha um plano VPS para Heimdall
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Heimdall
O Heimdall é um painel de aplicações dedicado que substitui os favoritos do navegador desorganizados por uma interface limpa e visual para acessar todos os seus aplicativos e serviços web. Ele oferece integrações aprimoradas com ferramentas populares auto-hospedadas como Sonarr, Radarr e SABnzbd, exibindo estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do painel, permitindo monitorar a saúde do serviço rapidamente.
Auto-hospedar o Heimdall em seu próprio VPS oferece uma página inicial persistente e sempre disponível, acessível de qualquer dispositivo, sem dependências externas e com controle total sobre o layout do seu painel, temas e integrações de API.
Heimdall: principais recursos
Estatísticas de Serviço ao Vivo
Integrações aprimoradas com Sonarr, Radarr, NZBGet e mais exibem estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do painel.
Pesquisa integrada
A barra de pesquisa integrada suporta Google, Bing e DuckDuckGo, tornando o Heimdall uma poderosa página inicial de navegador.
Detecção Automática de Ícones
Preenche automaticamente ícones e cores para aplicativos Foundation reconhecidos, reduzindo o esforço de configuração manual.
Suporte a Múltiplos Usuários
Cada usuário recebe sua própria configuração de painel, adequada para homelabs compartilhados e ambientes de equipe.
Filtragem baseada em etiquetas
Organize grandes coleções de aplicativos com tags para filtragem rápida e navegação entre categorias de serviço.
Por que executar Heimdall na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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