O Heimdall é um painel de aplicações dedicado que substitui os favoritos do navegador desorganizados por uma interface limpa e visual para acessar todos os seus aplicativos e serviços web. Ele oferece integrações aprimoradas com ferramentas populares auto-hospedadas como Sonarr, Radarr e SABnzbd, exibindo estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do painel, permitindo monitorar a saúde do serviço rapidamente.

Auto-hospedar o Heimdall em seu próprio VPS oferece uma página inicial persistente e sempre disponível, acessível de qualquer dispositivo, sem dependências externas e com controle total sobre o layout do seu painel, temas e integrações de API.