Implante Grafana Tempo com instalação em um clique.
Backend de rastreamento distribuído de código aberto compatível com OpenTelemetry, Jaeger e Zipkin, com visualização Grafana integrada.
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O que você pode criar com Grafana Tempo
Grafana Tempo é um backend de rastreamento distribuído de alta escala, projetado para ingerir rastreamentos de OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin e outras fontes sem exigir infraestrutura complexa. Ao contrário dos armazenamentos de rastreamento que dependem de Elasticsearch ou Cassandra, o Tempo armazena dados de rastreamento em armazenamento de objetos, tornando-o econômico em escala. Ele se integra nativamente ao Grafana para permitir que os engenheiros pulem de uma métrica do Prometheus ou de uma linha de log do Loki diretamente para o rastreamento correspondente.
Este modelo agrupa o Tempo com o Grafana Alloy como o coletor OpenTelemetry, Prometheus para métricas e Grafana como a camada de visualização — oferecendo a você uma pilha de rastreamento distribuído autocontida que você possui e controla totalmente no seu VPS.
Grafana Tempo: principais recursos
OpenTelemetry Nativo
Aceita rastreamentos via protocolos OTLP gRPC e HTTP, Jaeger e Zipkin, para que qualquer aplicação instrumentada possa enviar dados sem SDKs específicos de fornecedor.
Métricas de rastreamentos
Gera automaticamente métricas RED (taxa, erros, duração) a partir de dados de span via o gerador de métricas, preenchendo o Prometheus com insights em nível de serviço sem instrumentação extra.
Integração Grafana
A fonte de dados Grafana pré-configurada permite que você pule de qualquer métrica ou linha de log para o rastreamento correlacionado em um clique, acelerando a análise da causa raiz.
TraceQL Linguagem de Consulta
Uma linguagem de consulta criada especificamente permite filtrar e agregar rastreamentos por serviço, duração, status de erro e atributos de span com uma precisão que a pesquisa ad-hoc não consegue igualar.
Armazenamento com custo-benefício
Armazena dados de rastreamento em disco local sem exigir Elasticsearch ou Cassandra, mantendo a infraestrutura simples e os custos operacionais previsíveis.
Visualização de Gráfico de Serviço
Deriva mapas de dependência de serviço a partir de dados de rastreamento e os renderiza no Grafana, dando às equipes uma visão sempre atualizada da comunicação entre serviços e latência.
Por que executar Grafana Tempo na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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