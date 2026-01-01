Implante Smocker com um clique.
Servidor mock HTTP e proxy simples e eficiente com uma interface de administração integrada para testar e depurar APIs.
Escolha um plano VPS para Smocker
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Smocker
Smocker é um servidor e proxy HTTP mock de código aberto, construído para engenheiros que precisam de respostas de API realistas e determinísticas durante o desenvolvimento e testes. Desenvolvedores definem endpoints mock de forma declarativa em YAML ou JSON, reproduzem cenários e inspecionam cada requisição recebida em uma UI de administração ao vivo, sem escrever nenhum código de integração.
Hospedar o Smocker em seu próprio servidor VPS oferece às equipes um ambiente de mocking compartilhado para testes de integração, verificação de contratos e demonstrações, com controle total sobre o acesso à rede, tráfego registrado e garantias de Uptime que serviços de mocking públicos não conseguem igualar.
Smocker: principais recursos
Mocks declarativos
Defina respostas HTTP em YAML ou JSON com correspondências de requisição, templates dinâmicos e cenários ordenados para execuções de teste previsíveis.
Interface de administração ao vivo
Inspecione cada requisição recebida, visualize mocks correspondentes e redefina o estado a partir de um painel baseado em navegador, construído para ciclos de feedback rápidos.
Proxy e registro
Encaminhe solicitações não correspondidas para um upstream real e capture as respostas como mocks reutilizáveis para testes offline.
Sessões e histórico
Agrupe chamadas em sessões nomeadas para isolar execuções de teste, reproduzir tráfego e comparar o comportamento entre as versões.
Controle de REST API
Gerencie mocks, sessões e histórico programaticamente a partir de pipelines de CI usando uma API REST completa.
Contêiner leve
Um único binário Go empacotado como uma pequena imagem Docker inicia em milissegundos e roda confortavelmente em qualquer plano VPS.
Por que executar Smocker na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.