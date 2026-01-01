Smocker é um servidor e proxy HTTP mock de código aberto, construído para engenheiros que precisam de respostas de API realistas e determinísticas durante o desenvolvimento e testes. Desenvolvedores definem endpoints mock de forma declarativa em YAML ou JSON, reproduzem cenários e inspecionam cada requisição recebida em uma UI de administração ao vivo, sem escrever nenhum código de integração.

Hospedar o Smocker em seu próprio servidor VPS oferece às equipes um ambiente de mocking compartilhado para testes de integração, verificação de contratos e demonstrações, com controle total sobre o acesso à rede, tráfego registrado e garantias de Uptime que serviços de mocking públicos não conseguem igualar.