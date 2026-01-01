Implante SyncLounge com um clique.
Sessões de exibição do Plex — organize noites de filmes e séries sincronizadas com amigos e familiares em vários servidores Plex.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SyncLounge
SyncLounge é um coordenador de "watch party" auto-hospedado para Plex Media Server. Ele sincroniza a reprodução entre múltiplos clientes Plex em tempo real — quando um espectador pausa, todos pausam; quando um avança, todos acompanham. Cada espectador transmite do seu próprio servidor Plex, assim o anfitrião não precisa compartilhar sua biblioteca ou se preocupar com a largura de banda — o SyncLounge apenas mantém os relógios de reprodução alinhados e oferece uma sala de bate-papo para o grupo.
Auto-hospedar o SyncLounge em um VPS mantém as "watch parties" sob seu controle, com usuários fazendo login através de suas contas Plex existentes e conectando-se aos seus próprios servidores Plex. O suporte opcional a lista branca restringe sua instância a amigos, familiares ou usuários de um servidor Plex específico.
SyncLounge: principais recursos
Sincronização de reprodução em tempo real
As ações de reproduzir, pausar, avançar/retroceder e de volume sincronizam entre todos os participantes em milissegundos, para que todos na sala permaneçam em sincronia.
Chat em grupo integrado
Cada sala inclui uma barra lateral de chat integrada para que os espectadores possam reagir e discutir sem sair do player.
Suporte multi-servidor
Cada espectador faz streaming do seu próprio servidor Plex, assim, o anfitrião não precisa compartilhar o acesso à biblioteca nem consumir largura de banda de upload.
Login único do Plex
Usuários se autenticam com suas contas Plex existentes — sem necessidade de cadastro separado, sem senha extra para lembrar.
Lista de permissões de acesso opcional
A variável AUTH_LIST restringe o acesso a nomes de usuário específicos do Plex, e-mails ou IDs de máquina de servidor para implantações privadas.
Por que executar SyncLounge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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