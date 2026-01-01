SyncLounge é um coordenador de "watch party" auto-hospedado para Plex Media Server. Ele sincroniza a reprodução entre múltiplos clientes Plex em tempo real — quando um espectador pausa, todos pausam; quando um avança, todos acompanham. Cada espectador transmite do seu próprio servidor Plex, assim o anfitrião não precisa compartilhar sua biblioteca ou se preocupar com a largura de banda — o SyncLounge apenas mantém os relógios de reprodução alinhados e oferece uma sala de bate-papo para o grupo.

Auto-hospedar o SyncLounge em um VPS mantém as "watch parties" sob seu controle, com usuários fazendo login através de suas contas Plex existentes e conectando-se aos seus próprios servidores Plex. O suporte opcional a lista branca restringe sua instância a amigos, familiares ou usuários de um servidor Plex específico.