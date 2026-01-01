TeamMapper é um aplicativo de mapeamento mental de código aberto que permite que equipes criem, compartilhem e editem mapas mentais juntos em tempo real via WebSockets. Construído como sucessor do projeto mindmapp descontinuado, ele foca na colaboração sem exigir contas de usuário — compartilhe um link com permissões de somente visualização ou edição e os membros da equipe podem participar da sessão imediatamente.

Hospedar o TeamMapper em seu próprio VPS mantém sessões de brainstorming, planos de projeto e conhecimento da equipe inteiramente na infraestrutura que você controla. Por padrão, os mapas mentais são automaticamente excluídos após 30 dias para conformidade com a GDPR, e a janela de retenção configurável permite que equipes em ambientes regulamentados ajustem o comportamento de privacidade para corresponder às suas próprias políticas sem depender de um provedor SaaS de terceiros.