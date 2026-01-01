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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com TeamMapper

TeamMapper é um aplicativo de mapeamento mental de código aberto que permite que equipes criem, compartilhem e editem mapas mentais juntos em tempo real via WebSockets. Construído como sucessor do projeto mindmapp descontinuado, ele foca na colaboração sem exigir contas de usuário — compartilhe um link com permissões de somente visualização ou edição e os membros da equipe podem participar da sessão imediatamente.

Hospedar o TeamMapper em seu próprio VPS mantém sessões de brainstorming, planos de projeto e conhecimento da equipe inteiramente na infraestrutura que você controla. Por padrão, os mapas mentais são automaticamente excluídos após 30 dias para conformidade com a GDPR, e a janela de retenção configurável permite que equipes em ambientes regulamentados ajustem o comportamento de privacidade para corresponder às suas próprias políticas sem depender de um provedor SaaS de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

TeamMapper: principais recursos

Colaboração em Tempo Real

Sessões baseadas em WebSocket permitem que vários colegas de equipe editem o mesmo mapa mental simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente para todos conectados ao mapa.

Sem Compartilhamento de conta

Compartilhe um mapa mental com um link ou código QR usando permissões de somente visualização ou edição — convidados podem participar sem criar uma conta ou fazer login.

Personalização Avançada de Node

Adicione imagens, ícones, cores, estilos de fonte e hiperlinks aos nós para transformar esboços simples em diagramas visualmente estruturados, adequados para apresentações.

Importar e Exportar

Mova mapas mentais para dentro e para fora do TeamMapper usando os formatos JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG para compartilhar com as partes interessadas ou arquivar offline.

Padrões compatíveis com GDPR

Mapas mentais são excluídos automaticamente após um período de retenção configurável (30 dias por padrão), ajudando as equipes a cumprir os requisitos de privacidade sem limpeza manual.

Desfazer e Atalhos

O histórico completo de desfazer/refazer e um conjunto abrangente de atalhos de teclado mantêm o editor rápido para usuários avançados que criam mapas mentais grandes ou profundamente aninhados.

Por que executar TeamMapper na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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