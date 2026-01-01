agentmemory é uma memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA e qualquer cliente compatível com MCP. Ele captura silenciosamente o que seu agente faz em cada sessão, comprime em uma memória pesquisável e injeta o contexto certo na próxima sessão para que você pare de reexplicar sua arquitetura, redescobrir os mesmos bugs e reensinar as mesmas preferências.

Construído no motor iii com um pipeline de consolidação de 4 camadas e pesquisa híbrida BM25, vetorial e de grafo, o agentmemory atinge 95,2% de precisão de recuperação no benchmark LongMemEval-S, enquanto reduz os tokens de contexto em aproximadamente 92%. A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS mantém transcrições de sessões, memórias e histórico de reprodução em uma infraestrutura que você controla, sem nuvem de fornecedor ou medição por agente.