Implante agentmemory em instalação com um clique.
Servidor de memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA — captura silenciosamente, comprime e recupera o contexto em cada sessão.
Escolha um plano VPS para agentmemory
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com agentmemory
agentmemory é uma memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA e qualquer cliente compatível com MCP. Ele captura silenciosamente o que seu agente faz em cada sessão, comprime em uma memória pesquisável e injeta o contexto certo na próxima sessão para que você pare de reexplicar sua arquitetura, redescobrir os mesmos bugs e reensinar as mesmas preferências.
Construído no motor iii com um pipeline de consolidação de 4 camadas e pesquisa híbrida BM25, vetorial e de grafo, o agentmemory atinge 95,2% de precisão de recuperação no benchmark LongMemEval-S, enquanto reduz os tokens de contexto em aproximadamente 92%. A auto-hospedagem em seu próprio servidor VPS mantém transcrições de sessões, memórias e histórico de reprodução em uma infraestrutura que você controla, sem nuvem de fornecedor ou medição por agente.
agentmemory: principais recursos
Busca híbrida
Combina palavra-chave BM25, vetor denso e recuperação de grafo de conhecimento através da fusão RRF, para que os agentes encontrem memórias relevantes independentemente de você se lembrar da frase exata ou apenas do conceito.
Captura automática
Doze ganchos para o Claude Code e seis para o Codex CLI registram prompts, chamadas de ferramentas e resultados sem nenhuma chamada manual para salvar — as memórias se acumulam puramente ao trabalhar como de costume.
Funciona com todos os agentes
Um servidor fala MCP, REST e stdio, de modo que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider e qualquer cliente MCP compartilham o mesmo pool de memória.
Reprodução de sessão
Cada sessão gravada pode ser reproduzida no visualizador integrado com controles de reprodução, pausa, velocidade e atalhos de teclado para depurar exatamente o que o agente fez e por quê.
ciclo de vida de 4 níveis
Um pipeline de consolidação envelhece observações de níveis de curto prazo para níveis de longo prazo, aplica decaimento e esquece automaticamente memórias obsoletas para que o índice permaneça pequeno e a recuperação permaneça precisa.
Por que executar agentmemory na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.