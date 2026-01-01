Outline é uma base de conhecimento rápida e colaborativa, projetada para equipes que valorizam tanto um design bonito quanto uma edição fluida em tempo real. Construído em torno de um editor Markdown com comandos de barra, hierarquias de documentos aninhadas e organização baseada em coleções, ele oferece às equipes de engenharia, produto e operações um espaço de trabalho estruturado para documentação que é funcional e visualmente atraente. Histórico de versões, permissões granulares e suporte para múltiplos provedores de SSO o tornam adequado para organizações de qualquer tamanho.

Auto-hospedar o Outline em seu próprio VPS significa não ter restrições de preço por usuário — membros de equipe ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Sua documentação e propriedade intelectual permanecem sob seu controle, sem acesso de dados de terceiros, enquanto PostgreSQL e Redis rodam localmente para um desempenho ideal, sem dependências de serviços externos.