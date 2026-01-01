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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Outline

Outline é uma base de conhecimento rápida e colaborativa, projetada para equipes que valorizam tanto um design bonito quanto uma edição fluida em tempo real. Construído em torno de um editor Markdown com comandos de barra, hierarquias de documentos aninhadas e organização baseada em coleções, ele oferece às equipes de engenharia, produto e operações um espaço de trabalho estruturado para documentação que é funcional e visualmente atraente. Histórico de versões, permissões granulares e suporte para múltiplos provedores de SSO o tornam adequado para organizações de qualquer tamanho.

Auto-hospedar o Outline em seu próprio VPS significa não ter restrições de preço por usuário — membros de equipe ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Sua documentação e propriedade intelectual permanecem sob seu controle, sem acesso de dados de terceiros, enquanto PostgreSQL e Redis rodam localmente para um desempenho ideal, sem dependências de serviços externos.

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O que você pode criar com {name}

Outline: principais recursos

Colaboração em tempo real

Múltiplos membros da equipe podem editar o mesmo documento simultaneamente com comentários e sugestões em linha, tornando os sprints de documentação e os ciclos de revisão fluidos.

Pesquisa de texto completo poderosa

Pesquise instantaneamente em todos os documentos e coleções, com resultados classificados por relevância para que a informação correta apareça em segundos, em vez de minutos de navegação.

Autenticação Flexível

Integra-se com Google, Slack, Azure AD, GitHub e provedores OIDC personalizados, permitindo que as equipes façam login com credenciais existentes sem gerenciar contas separadas.

Histórico de versões

Cada alteração de documento é rastreada com visualização de diferenças e restauração completa, dando às equipes uma rede de segurança para edições acidentais e um registro de auditoria para conformidade.

Organização da Coleção

Organize documentos em hierarquias aninhadas e coleções com controles de compartilhamento granulares públicos, de equipe ou privados que se adaptam a qualquer estrutura de equipe.

Por que executar Outline na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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