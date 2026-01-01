Implante Sun-Panel com instalação em um clique.
Painel de navegação personalizável para servidor e NAS com uma página inicial limpa e lançador de aplicativos para quem faz auto-hospedagem.
Escolha um plano VPS para Sun-Panel
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Sun-Panel
Sun-Panel é um painel de navegação e página inicial leve e auto-hospedado, projetado para servidores e dispositivos NAS. Ele oferece um painel único e bem organizado onde você pode iniciar todos os seus serviços auto-hospedados e monitorar o status do sistema rapidamente. Desenvolvido com a simplicidade em mente, o Sun-Panel não requer banco de dados externo — ele funciona inteiramente com SQLite.
Com suporte para isolamento de múltiplas contas, ícones personalizados da biblioteca Iconify, mini janelas na página e CSS e JavaScript totalmente personalizáveis, o Sun-Panel permite que você crie uma página inicial que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Implante-o em seu VPS e desfrute de uma página inicial de navegador pessoal, sem anúncios e que você controla totalmente.
Sun-Panel: principais recursos
Suporte a várias contas
Crie contas isoladas para diferentes usuários, cada um com seu próprio layout de painel e atalhos de aplicativos.
Sem Banco de dados Externo
Funciona inteiramente com SQLite integrado, mantendo a implantação simples e sem a necessidade de manter um serviço de banco de dados extra.
Biblioteca de Ícones Rica
Acesse a biblioteca de ícones Iconify para personalizar livremente os atalhos do seu aplicativo, com suporte a milhares de conjuntos de ícones.
Monitoramento de Status do Sistema
Acompanhe o uso de CPU, memória e disco em tempo real diretamente no seu painel para monitorar a saúde do servidor.
JS e CSS Personalizados
Injete seu próprio JavaScript e CSS para personalizar completamente a aparência e o comportamento da sua página inicial.
Mini Janelas na Página
Abra os serviços compatíveis em mini janelas flutuantes sem sair do seu painel para um fluxo de trabalho contínuo.
Por que executar Sun-Panel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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