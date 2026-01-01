Sun-Panel é um painel de navegação e página inicial leve e auto-hospedado, projetado para servidores e dispositivos NAS. Ele oferece um painel único e bem organizado onde você pode iniciar todos os seus serviços auto-hospedados e monitorar o status do sistema rapidamente. Desenvolvido com a simplicidade em mente, o Sun-Panel não requer banco de dados externo — ele funciona inteiramente com SQLite.

Com suporte para isolamento de múltiplas contas, ícones personalizados da biblioteca Iconify, mini janelas na página e CSS e JavaScript totalmente personalizáveis, o Sun-Panel permite que você crie uma página inicial que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Implante-o em seu VPS e desfrute de uma página inicial de navegador pessoal, sem anúncios e que você controla totalmente.