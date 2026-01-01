Papra é uma plataforma de gerenciamento e arquivamento de documentos de código aberto, projetada para armazenamento de longo prazo e fácil recuperação de documentos pessoais e organizacionais — recibos, garantias, contratos e tudo o que você precisa guardar. Ao contrário das soluções de DMS inchadas, Papra foca na simplicidade: fazer upload de documentos, marcá-los, pesquisá-los e encontrá-los novamente anos depois.

Auto-hospedar o Papra em seu próprio VPS coloca seus documentos sob seu controle total, sem acesso de terceiros, sem taxas por documento e sem limites de armazenamento além do seu próprio disco. O banco de dados SQLite integrado significa zero dependências de infraestrutura — apenas um único contêiner e um volume.