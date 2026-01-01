Implante Papra com um clique.
Plataforma de gerenciamento de documentos minimalista e de código aberto para arquivar e recuperar seus arquivos importantes.
Escolha um plano VPS para Papra
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Papra
Papra é uma plataforma de gerenciamento e arquivamento de documentos de código aberto, projetada para armazenamento de longo prazo e fácil recuperação de documentos pessoais e organizacionais — recibos, garantias, contratos e tudo o que você precisa guardar. Ao contrário das soluções de DMS inchadas, Papra foca na simplicidade: fazer upload de documentos, marcá-los, pesquisá-los e encontrá-los novamente anos depois.
Auto-hospedar o Papra em seu próprio VPS coloca seus documentos sob seu controle total, sem acesso de terceiros, sem taxas por documento e sem limites de armazenamento além do seu próprio disco. O banco de dados SQLite integrado significa zero dependências de infraestrutura — apenas um único contêiner e um volume.
Papra: principais recursos
Pesquisa de texto completo
Pesquise instantaneamente em conteúdo de documentos, tags e metadados — incluindo texto extraído de imagens digitalizadas via OCR.
Regras de marcação automatizadas
Defina regras para marcar automaticamente documentos recebidos com base em padrões de nome de arquivo ou conteúdo, mantendo seu arquivo organizado sem esforço manual.
Recebimento de e-mail
Envie documentos diretamente para sua caixa de entrada Papra por e-mail, facilitando o arquivamento de recibos e faturas assim que chegarem.
Organizações e compartilhamento
Crie múltiplas organizações e convide colaboradores, para que famílias ou pequenas equipes possam gerenciar documentos juntos em espaços separados.
API e webhooks
Integre Papra com outras ferramentas usando a REST API, CLI, SDK e webhooks para fluxos de trabalho de documentos automatizados.
Por que executar Papra na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.