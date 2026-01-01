Implante o Bionic GPT com instalação em um clique.
Alternativa ao ChatGPT hospedada localmente com chat em equipe, assistentes com tecnologia RAG e controle de acesso baseado em função para empresas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bionic GPT
O Bionic GPT é um substituto on-premise de código aberto para o ChatGPT, projetado para organizações que precisam de IA generativa enquanto mantêm os dados estritamente confidenciais. Construído em torno de um núcleo Rust de alto desempenho, ele combina uma interface familiar no estilo ChatGPT com recursos empresariais como espaços de trabalho em equipe, controle de acesso baseado em funções, trilhas de auditoria e pipelines de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) baseados em agentes para qualquer formato de documento.
Hospedar o Bionic GPT por conta própria em seu VPS mantém prompts, histórico de chat, embeddings e documentos carregados dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário ou compartilhamento de dados com terceiros. A plataforma se conecta a qualquer modelo compatível com OpenAI — instâncias locais do Ollama ou provedores remotos — e inclui PostgreSQL com pgvector para pesquisa semântica, além de um mecanismo RAG dedicado para ingestão de documentos e geração de embeddings.
Bionic GPT: principais recursos
Experiência de chat familiar
Uma interface refinada no estilo ChatGPT, com histórico de chat e personalização completa de temas, permite que as equipes adotem a ferramenta sem a necessidade de retreinamento, enquanto uma UI rápida em Rust mantém as interações ágeis.
Assistentes RAG Agênticos
Crie assistentes baseados em seus próprios documentos — PDF, HTML, CSV, PPTX e mais — com segmentação sem código, embeddings e prompts de sistema configurados através da interface web.
Equipes e RBAC
Organize usuários em espaços de trabalho de equipe isolados, gerencie o acesso a recursos por meio de funções do seu SSO e aplique limites de uso de token por função para compartilhar a capacidade do modelo de forma justa.
Traga qualquer LLM
Conecte-se a modelos locais via Ollama ou provedores remotos usando APIs compatíveis com OpenAI, e permita que os usuários alternem entre os modelos sem sair da conversa.
Privacidade por design
Documentos, embeddings e histórico de chat permanecem dentro do seu VPS, com segurança em nível de linha do Postgres e contêineres mínimos construídos do zero, proporcionando defesa em profundidade.
Por que executar Bionic GPT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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