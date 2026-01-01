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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bionic GPT

O Bionic GPT é um substituto on-premise de código aberto para o ChatGPT, projetado para organizações que precisam de IA generativa enquanto mantêm os dados estritamente confidenciais. Construído em torno de um núcleo Rust de alto desempenho, ele combina uma interface familiar no estilo ChatGPT com recursos empresariais como espaços de trabalho em equipe, controle de acesso baseado em funções, trilhas de auditoria e pipelines de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) baseados em agentes para qualquer formato de documento.

Hospedar o Bionic GPT por conta própria em seu VPS mantém prompts, histórico de chat, embeddings e documentos carregados dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário ou compartilhamento de dados com terceiros. A plataforma se conecta a qualquer modelo compatível com OpenAI — instâncias locais do Ollama ou provedores remotos — e inclui PostgreSQL com pgvector para pesquisa semântica, além de um mecanismo RAG dedicado para ingestão de documentos e geração de embeddings.

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O que você pode criar com {name}

Bionic GPT: principais recursos

Experiência de chat familiar

Uma interface refinada no estilo ChatGPT, com histórico de chat e personalização completa de temas, permite que as equipes adotem a ferramenta sem a necessidade de retreinamento, enquanto uma UI rápida em Rust mantém as interações ágeis.

Assistentes RAG Agênticos

Crie assistentes baseados em seus próprios documentos — PDF, HTML, CSV, PPTX e mais — com segmentação sem código, embeddings e prompts de sistema configurados através da interface web.

Equipes e RBAC

Organize usuários em espaços de trabalho de equipe isolados, gerencie o acesso a recursos por meio de funções do seu SSO e aplique limites de uso de token por função para compartilhar a capacidade do modelo de forma justa.

Traga qualquer LLM

Conecte-se a modelos locais via Ollama ou provedores remotos usando APIs compatíveis com OpenAI, e permita que os usuários alternem entre os modelos sem sair da conversa.

Privacidade por design

Documentos, embeddings e histórico de chat permanecem dentro do seu VPS, com segurança em nível de linha do Postgres e contêineres mínimos construídos do zero, proporcionando defesa em profundidade.

Por que executar Bionic GPT na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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