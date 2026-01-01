O Bionic GPT é um substituto on-premise de código aberto para o ChatGPT, projetado para organizações que precisam de IA generativa enquanto mantêm os dados estritamente confidenciais. Construído em torno de um núcleo Rust de alto desempenho, ele combina uma interface familiar no estilo ChatGPT com recursos empresariais como espaços de trabalho em equipe, controle de acesso baseado em funções, trilhas de auditoria e pipelines de Geração Aumentada por Recuperação (RAG) baseados em agentes para qualquer formato de documento.

Hospedar o Bionic GPT por conta própria em seu VPS mantém prompts, histórico de chat, embeddings e documentos carregados dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário ou compartilhamento de dados com terceiros. A plataforma se conecta a qualquer modelo compatível com OpenAI — instâncias locais do Ollama ou provedores remotos — e inclui PostgreSQL com pgvector para pesquisa semântica, além de um mecanismo RAG dedicado para ingestão de documentos e geração de embeddings.