Saltcorn é uma plataforma no-code de código aberto para construir aplicações web e mobile orientadas a banco de dados visualmente. Defina tabelas, configure tipos de campo avançados, crie layouts em um construtor de arrastar e soltar, anexe ações e fluxos de trabalho, e o Saltcorn cuida do backend, autenticação, REST API e renderização — sem necessidade de código de conexão.

Hospedar o Saltcorn em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, registros internos e arquivos enviados dentro da sua infraestrutura, em vez de no banco de dados de um fornecedor SaaS. Você controla a retenção, integrações, instalações de plugins e funções de acesso, e evita preços por usuário à medida que sua equipe ou público cresce. A implantação vem com PostgreSQL e volumes persistentes tanto para o banco de dados quanto para os arquivos enviados.