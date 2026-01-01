Implante o Saltcorn com um clique.
Construtor de aplicativos sem código de código aberto para criar aplicativos web e móveis baseados em banco de dados, sem escrever código de backend.
Escolha um plano VPS para Saltcorn
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Saltcorn
Saltcorn é uma plataforma no-code de código aberto para construir aplicações web e mobile orientadas a banco de dados visualmente. Defina tabelas, configure tipos de campo avançados, crie layouts em um construtor de arrastar e soltar, anexe ações e fluxos de trabalho, e o Saltcorn cuida do backend, autenticação, REST API e renderização — sem necessidade de código de conexão.
Hospedar o Saltcorn em seu próprio VPS mantém os dados do cliente, registros internos e arquivos enviados dentro da sua infraestrutura, em vez de no banco de dados de um fornecedor SaaS. Você controla a retenção, integrações, instalações de plugins e funções de acesso, e evita preços por usuário à medida que sua equipe ou público cresce. A implantação vem com PostgreSQL e volumes persistentes tanto para o banco de dados quanto para os arquivos enviados.
Saltcorn: principais recursos
Criador de layout visual
Crie visualizações de lista, edição e exibição com um criador com arrasta e solta desenvolvido por Craft.js, misturando campos, ações e componentes incorporados sem código de template.
Tabelas relacionais
Modele seus dados com colunas tipadas, chaves estrangeiras, campos calculados e restrições em um esquema real com suporte PostgreSQL, em vez de uma planilha simples.
Ecossistema de plugins
Instale plugins da comunidade para novos tipos de campo, temas, integrações, provedores de autenticação e fontes de dados externas diretamente da interface de administração.
Fluxos de trabalho e ações
Acione ações do lado do servidor, tarefas agendadas, webhooks e fluxos de trabalho baseados em Blockly quando os registros mudam para automatizar a lógica de negócios sem serviços personalizados.
Acesso baseado em função
Defina funções de usuário e permissões por visualização para que administradores internos, contas de clientes e visitantes públicos vejam exatamente os dados que devem.
Dispositivos móveis e offline
Gerar aplicativos móveis baseados em Capacitor a partir do seu esquema e visualizações Saltcorn, com sincronização de dados offline de volta ao armazenamento central PostgreSQL.
Por que executar Saltcorn na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.